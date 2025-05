Consegnate le prime nuove licenze taxi

È iniziato oggi il rilascio progressivo di licenze che nelle prossime settimane porterà sulle strade di Roma 1.000 nuovi taxi. Il sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, il Presidente della Commissione Mobilità Giovanni Zannola e la consigliera Elisabetta Lancellotti hanno consegnato ai primi 10 tassisti le nuove licenze taxi assegnate con l’ultima procedura pubblica.

“Spesso siete il primo volto di Roma che un turista incontra. Spero troviate positiva e gratificante questa vostra esperienza professionale e che ci aiutiate a mostrare il volto bello e accogliente di Roma. Sono sicuro che lo farete” ha dichiarato il Sindaco consegnando le licenze.

“Già 213 dei mille vincitori hanno effettuato il pagamento della quota per aggiudicarsi la tariffa – ha aggiunto Gualtieri – e quindi nei prossimi giorni anche loro riceveranno le licenze, e poi via via tutti gli altri, entro il termine dei 60 giorni“.

“È un grande momento per tutta la città, per i suoi abitanti e per i suoi visitatori; – ha commentato l’Assessore Patanè – facciamo infatti un altro importantissimo passo per migliorare il sistema della mobilità di Roma e poniamo rimedio a una situazione non degna di una grande metropoli, per giunta – come stiamo vedendo in questi giorni – sempre più attrattiva“.

Le tappe del procedimento

Roma Capitale ha scelto di adottare la procedura ordinaria per il rilascio delle nuove licenze taxi, rispetto alla possibilità del decreto asset. Una scelta che ha consentito di assicurare a Roma importanti risorse da reinvestire proprio nel miglioramento della mobilità cittadina: circa 14 milioni di euro che saranno utilizzati per potenziare la transizione verso una mobilità sostenibile, accessibile, moderna.

Il bando è stato pubblicato il 30 agosto 2024, e il concorso si è svolto il 21 ottobre. Il 26 novembre è uscita la graduatoria di merito con i punteggi, seguita dalla graduatoria definitiva approvata il 4 aprile.

Dal 10 aprile sono partite le prime PEC di convocazione. Il rilascio delle licenze, iniziato il 9 maggio, proseguirà nei prossimi giorni seguendo i tempi delle adesioni e del pagamento del contributo a Roma Capitale da parte dei nuovi tassisti.

Con una seconda delibera del luglio 2024, si è autorizzata anche una rimodulazione delle tariffe entro il limite dell’indice di inflazione previsto.

Come cambia il servizio

Grazie alla già avvenuta introduzione delle “turnazioni integrative”, le cosiddette “seconde guide” che, in questi mesi hanno già raggiunto quota 500 adesioni, il numero complessivo di taxi disponibili su più turni nell’arco delle 24 ore passerà dai 7.700 attuali a circa 9200. Il numero complessivo di taxi disponibili su più turni aumenterà del 19,5%.

Un servizio più accessibile per le persone con disabilità

Oggi, su un totale di 7.700 taxi in servizio, solo 40 sono attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, e lo sono esclusivamente per libera scelta dei titolari, in assenza di obblighi normativi. Ora, con l’assegnazione di 200 nuove licenze dedicate, si registra un incremento significativo e strutturale di questo servizio essenziale.

Più donne alla guida.

Tra i candidati per le 800 licenze ordinarie, le donne sono state il 16% (127 su 800), mentre per le licenze riservate ai veicoli attrezzati per disabili la percentuale femminile sale al 19,5%. Numeri che migliorano il dato esistente, fermo al 10%.

