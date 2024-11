Controlli a Genzano: scoperti locali con gravi carenze igieniche e lavoratori senza contratto

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Genzano di Roma, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Velletri, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno effettuato un imponente servizio coordinato di controllo volto a monitorare gli esercizi commerciali di lavorazione, vendita e somministrazione di alimenti nel comune di Genzano.

L’operazione ha visto l’identificazione di 61 persone, il controllo di 25 veicoli, l’ispezione di 7 esercizi commerciali e il monitoraggio di 11 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Obiettivo principale della missione era garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alla salute pubblica e alle condizioni lavorative.

Ispezioni nei commerci di alimenti:

Le forze dell’ordine hanno ispezionato vari esercizi, tra cui un forno, una panineria/pizzeria a taglio e un ristorante. Durante i controlli, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) ha riscontrato alcune gravi carenze igieniche nella panineria/pizzeria a taglio.

Inoltre, sono stati rilevati il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo HACCP, fondamentali per la sicurezza alimentare. Per questi motivi, il titolare dell’esercizio è stato multato per un importo di 3.000 euro.

Nel ristorante ispezionato, le violazioni erano ancora più gravi: il mancato rispetto delle normative di tracciabilità degli alimenti, l’assenza delle procedure di autocontrollo HACCP, e lacune significative nella gestione della sicurezza sul lavoro.

Tra queste, la carenza del documento di valutazione dei rischi, l’impossibilità di comprovare l’informazione e la formazione adeguate del personale sulla sicurezza, e l’assenza delle visite mediche preventive per i dipendenti.

In seguito a queste inadempienze, il ristorante è stato multato con una somma complessiva superiore a 21.000 euro, con la sospensione dell’attività fino alla completa regolarizzazione delle violazioni riscontrate.

Controlli sul lavoro irregolare:

In aggiunta alle verifiche igienico-sanitarie, i Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno esteso il controllo anche alle posizioni lavorative nei bar della zona, con particolare attenzione alla regolarità dei contratti. In uno dei locali ispezionati, è stata scoperta una lavoratrice priva di regolare contratto di assunzione.

La situazione è stata prontamente segnalata al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, che avvierà gli accertamenti per valutare l’entità delle violazioni e determinare le eventuali sanzioni amministrative.

Impegno per la sicurezza e la legalità:

Questo intervento rientra nell’ambito delle attività ordinarie delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle leggi e tutelare la salute e i diritti dei cittadini e dei lavoratori.

Il servizio ha messo in evidenza la costante attenzione delle autorità locali e regionali nel prevenire e contrastare le irregolarità in campo commerciale e lavorativo, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e i lavoratori da eventuali abusi e comportamenti illegali.

