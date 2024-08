Controlli a San Basilio, 2 segnalazioni per droga e 4 attività multate

Non si fermano i servizi di ordine e sicurezza pubblica “Alto Impatto” messi in campo dalla Polizia di Stato, con operazioni strategicamente pianificate dalla Questura di Roma.

Nella giornata di ieri, i poliziotti del IV Distretto San Basilio, insieme agli agenti del Commissariato “Sant’Ippolito”, agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e a un’unità cinofila antidroga, hanno condotto un’operazione mirata per garantire la sicurezza delle grandi infrastrutture di trasporto urbano.

L’operazione si è svolta presso la Stazione della Metropolitana Linea B, fermata “Ponte Mammolo”, dove, grazie al fiuto infallibile dell’unità cinofila, sono state individuate due persone in possesso di hashish, poi sequestrato e segnalato al Prefetto di Roma.

L’operazione ha visto posti di controllo distribuiti strategicamente nei quartieri di Ponte Mammolo, Colli Aniene e San Basilio, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e prevenire reati di vario genere.

I numeri dell’operazione parlano chiaro: 172 persone identificate, di cui 69 di nazionalità straniera, 30 veicoli controllati e 4 esercizi commerciali sottoposti a rigorosi accertamenti amministrativi.

Durante i controlli, sono state effettuate ispezioni amministrative su 4 attività commerciali. In una sala giochi di via Tiburtina, è stata riscontrata una violazione amministrativa da 150 euro, poiché la sala era aperta al pubblico con terminali di gioco attivi durante l’orario di chiusura, in violazione dell’ordinanza sindacale del Comune di Roma.

Sempre su via Tiburtina, altre due sale giochi sono state multate per la stessa infrazione, con sanzioni pecuniarie di 150 euro ciascuna. Inoltre, in un’attività di somministrazione di cibi e bevande della stessa via, è stata elevata una sanzione di 1000 euro per la presenza di cestini dei rifiuti privi della copertura regolamentare.

