Controlli a tappeto a Roma Nord: 17 denunce, sequestri e diverse irregolarità scoperte

I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno condotto un imponente servizio di controllo nell’area urbana di Prima Porta, Labaro, Settebagni, Cinquina e Bufalotta.

Supportati dal Nucleo Cinofili, dall’ASL Roma 1, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e da Areti, i militari hanno identificato 265 persone, controllato 102 veicoli e denunciato 17 persone per vari reati, oltre a sanzionarne 2 per violazioni in materia di lavoro.

Droga e spaccio:

Sei persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di hashish, mentre un uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di anfetamina e cocaina.

Lavoro nero e sicurezza sul lavoro:

Tra i casi più gravi, un cittadino egiziano di 29 anni, titolare di una frutteria, è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno.

Un cantiere edile impegnato nella costruzione di 18 appartamenti è stato sequestrato e il responsabile, un 37enne italiano, sospeso dall’attività imprenditoriale. Le accuse includono:

Mancata formazione dei lavoratori su salute e sicurezza;

Ponteggi inefficienti e privi di parapetti;

Assenza del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio.

Anche il titolare di un autolavaggio e il responsabile di un’impresa di noleggio macchinari sono stati denunciati per gravi omissioni in tema di sicurezza sul lavoro.

Furto di energia elettrica:

Dieci persone, tra cui il titolare di un bar e il responsabile di un’impresa immobiliare, sono state denunciate per furto di energia elettrica per un danno complessivo di circa 18.000 euro.

Tabacchi venduti illegalmente:

Un dipendente di un bar-pasticceria è stato multato per vendita abusiva di tabacchi.

I controlli a largo raggio rientrano in una strategia più ampia per garantire legalità e sicurezza in ogni settore della vita cittadina.

