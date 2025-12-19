Controlli a tappeto a Trastevere: arresti, denunce e multe nei locali

Un’operazione a largo raggio, messa in campo per rafforzare la sicurezza in uno dei quartieri più frequentati della Capitale.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, affiancati dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra le strade e le piazze di Trastevere, seguendo le direttive stabilite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’attività è significativo: quattro persone arrestate, due denunciate a piede libero e sette segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli, due uomini – un romano di 43 anni e un cittadino algerino di 56 anni, senza fissa dimora e con precedenti – sono stati colti sul fatto mentre rubavano all’interno di un esercizio commerciale di viale Trastevere.

I Carabinieri li hanno bloccati immediatamente e arrestati in flagranza. Dopo essere stati condotti in caserma, sono rimasti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Non solo arresti in flagranza. I militari della Stazione di Roma Trastevere hanno anche dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare.

Nel primo caso, un romano di 53 anni è stato accompagnato in carcere dopo che la Corte d’Appello di Roma ha disposto l’aggravamento della misura cautelare: troppe le violazioni degli arresti domiciliari, puntualmente documentate dai Carabinieri. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia.

In manette anche un cittadino algerino di 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma.

Il provvedimento nasce dalle indagini condotte dai militari in seguito a una rapina ai danni di un 26enne tunisino. Il giovane è stato condotto nel carcere di Regina Coeli.

Nel corso dei controlli sono scattate anche due denunce a piede libero. Un cittadino algerino di 35 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato per furto aggravato, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere – poiché trovato in possesso di un coltello – e per la violazione dell’ordine di allontanamento emesso dal Questore di Roma.

Un 37enne originario del Gambia, invece, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver opposto resistenza ai militari durante un controllo in piazza Trilussa.

L’operazione ha riguardato anche il fronte della sicurezza alimentare. Con il supporto del NAS, i Carabinieri hanno controllato diverse attività commerciali della zona.

In un caso, il titolare di una pizzeria è stato sanzionato con una multa da 1.000 euro per carenze igienico-sanitarie legate alla mancata adeguata pulizia dei locali.

Infine, nel corso del servizio, sette persone sono state identificate e segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di modiche quantità di droga – cocaina, hashish e marijuana – destinate all’uso personale.

