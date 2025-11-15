Controlli a tappeto dei Carabinieri alla stazione di Lavinio: denunce, droga e auto sequestrate

Una serata di controlli serrati quella messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Anzio, che hanno passato al setaccio la stazione ferroviaria di Lavinio e le strade circostanti.

Un servizio straordinario pensato per riportare sicurezza in una delle aree più frequentate del litorale. E il bilancio parla chiaro: 61 persone identificate, 45 veicoli controllati e diverse irregolarità portate alla luce.

Il primo a finire nei guai è stato un 48enne di Pomezia. I militari, durante un controllo al suo veicolo, hanno trovato nel bagagliaio una mazza da baseball.

Nessuna spiegazione valida, nessun motivo che ne giustificasse il possesso. Per lui è scattata la denuncia: quell’oggetto, in casi simili, viene considerato a tutti gli effetti un’arma impropria.

Poco dopo, un altro intervento delicato. Un 30enne senza fissa dimora è stato bloccato mentre si trovava in auto accanto a una donna di 35 anni residente ad Anzio.

Nulla di strano, se non fosse che proprio lui non avrebbe potuto avvicinarsi alla donna a causa di un provvedimento restrittivo previsto dal “Codice rosso”. Una violazione grave che ha fatto scattare immediatamente la denuncia.

Sul fronte antidroga, quattro persone sono state segnalate alla Prefettura: fermate con piccole quantità di hashish e marijuana, tutte destinate all’uso personale. Un fenomeno che i Carabinieri continuano a monitorare, soprattutto nelle zone frequentate dai più giovani.

L’operazione non si è fermata qui: 20 le multe elevate per violazioni al Codice della strada, per un totale che supera i 18mila euro.

E durante i controlli sono scattati anche quattro sequestri: altrettanti veicoli circolavano senza assicurazione, un rischio pericoloso per chiunque si trovi sulla stessa strada.

