Controlli al mercato rionale di via dell’Arcadia: sequestrati circa 1000 articoli illegali

Il mercato rionale di via dell’Arcadia (Quartiere Ardeatino) è stato teatro di un blitz serrato della Sicurezza Pubblica Emergenziale (SPE) della Polizia Locale di Roma Capitale.

Gli agenti hanno passato al setaccio banchi e postazioni improvvisate, smascherando la vendita di merce irregolare e contraffatta che da tempo animava alcune vie del quartiere.

Sotto i riflettori centinaia di prodotti falsi: borse, portafogli, cinture, giacche e profumi griffati “ma non proprio originali”, accanto ad altri 500 articoli di vario genere, dai giocattoli agli oggetti per la casa.

Tutto pronto per essere venduto ai passanti senza alcuna autorizzazione, in spregio alle regole e alla sicurezza dei cittadini.

Durante i controlli è stato fermato un uomo di 45 anni, di nazionalità senegalese, denunciato per contraffazione e vendita di prodotti non conformi alle norme.

Una mossa che sottolinea la determinazione delle autorità nel tutelare chi rispetta la legge e nel contrastare l’abusivismo, che danneggia commercianti onesti e mette a rischio la sicurezza dei consumatori.

Gli agenti della SPE continueranno nei prossimi giorni i loro interventi, puntando a ripulire le aree più esposte e a garantire legalità e sicurezza lungo le vie della città.

