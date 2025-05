Controlli anti-abusivismo del Primo maggio, sequestrati oltre 4mila articoli illegali

In occasione della festività del 1 maggio la Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto un potenziamento dei controlli anti-abusivismo commerciale ed a contrasto dei fenomeni illegali, oltreché a tutela dei cittadini e dei tanti turisti e pellegrini presenti nelle località a maggiore affluenza, tra cui l’area del “Concertone”, le vie e piazze del Centro Storico, la zona intorno alle Basiliche di San Pietro e di Santa Maria Maggiore.

Impegnate diverse pattuglie dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e I Gruppo Centro e Prati, sia in uniforme che in abiti civili.

Nelle ultime 48 ore, gli agenti hanno effettuato circa 3mila verifiche, nel corso delle quali sono state sottoposte a controllo più di 300 persone.

Oltre 4mila gli articoli sequestrati, tra cui anche contraffatti, in quanto oggetto di vendita illegale, ai quali si aggiungono un centinaio di accertamenti nei confronti di artisti di strada, saltafila e guide turistiche. Più di 20 i casi in cui è scattata la misura dell’ordine di allontanamento (Daspo).

Nel corso delle attività di vigilanza, oltre a due denunce, gli agenti del GSSU hanno arrestato un uomo per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale durante i controlli nella zona della stazione Termini.

