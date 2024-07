Controlli dei Carabinieri nel quartiere Laurentino: denunce e sanzioni per furti e carenze igieniche

I Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola, con il supporto delle pattuglie della Compagnia Roma EUR, del Nucleo Radiomobile sezione motociclisti di Roma e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, hanno condotto un’operazione di controllo mirata nel quartiere Laurentino.

Questa attività, voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e sostenuta dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, aveva l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati.

Durante le operazioni, i Carabinieri hanno denunciato cinque persone e sanzionato amministrativamente tre individui, tra cui due titolari di attività commerciali.

In tre distinti episodi, i Carabinieri hanno denunciato tre persone – due donne e un uomo di età compresa tra i 34 e i 54 anni – sorprese a rubare vari capi di abbigliamento da un negozio nel centro commerciale di via Laurentina.

Dopo averli identificati, i Carabinieri hanno recuperato la merce, restituendola al titolare del negozio, che ha sporto denuncia.

In un altro intervento, due cittadini cileni di 25 e 26 anni, senza fissa dimora, sono stati sorpresi mentre rubavano cosmetici per un valore complessivo di 270 euro, sempre in un negozio del centro commerciale di via Laurentina. Anche in questo caso, la merce è stata recuperata e restituita al titolare, mentre i due sono stati denunciati.

Inoltre, i Carabinieri hanno ispezionato e sanzionato due titolari di attività commerciali. Il primo, titolare di un’attività in via Marinetti, è stato multato per 1000 euro per carenze igieniche.

Il secondo, titolare di un bar, è stato sanzionato per 2000 euro per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo HACCP e altre inadeguatezze strutturali.

Infine, i Carabinieri hanno sanzionato e segnalato al Prefetto una persona trovata in possesso di piccole quantità di hashish per uso personale.

Nel complesso, durante i controlli, i Carabinieri hanno identificato 100 persone, controllato 60 veicoli e istituito 12 posti di blocco in varie vie del quartiere.

