Controlli di Capodanno, scacco agli evasi: tre arresti e denunce tra Roma e provincia

Non sono bastate le restrizioni della detenzione domiciliare a fermare la voglia di libertà, o il desiderio di regolare conti in sospeso, di alcuni soggetti già noti alle forze dell’ordine.

Nelle ore a cavallo tra San Silvestro e il primo dell’anno, i Carabinieri hanno intensificato le visite “a sorpresa” presso le abitazioni dei ristretti, portando alla luce diverse irregolarità.

Il tentativo di fuga a Fonte Nuova

Nel comune di Fonte Nuova, i Carabinieri della Stazione di Mentana hanno intercettato un 60enne italiano mentre tentava di allontanarsi furtivamente dalla propria abitazione.

L’uomo, accortosi della pattuglia, ha cercato di nascondersi abbassando la testa per non farsi riconoscere, ma il goffo tentativo non ha ingannato i militari.

Identificato immediatamente, è stato arrestato per evasione e ricollocato ai domiciliari in attesa di nuove disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Rientro “fuori orario” alla Cecchignola

Scenario simile alla Cecchignola, dove i Carabinieri hanno sorpreso un 25enne romano proprio mentre stava rincasando dopo un’uscita arbitraria. Senza alcuna autorizzazione o motivo plausibile per giustificare l’assenza, il giovane è stato denunciato a piede libero per il reato di evasione.

Giallo e minacce in Via Raffaele De Cesare

L’episodio più inquietante è avvenuto però durante il pranzo di Capodanno. Una donna ha chiamato il 112 terrorizzata, riferendo di essere stata minacciata con una pistola dal fratello, un 49enne ai domiciliari, che voleva cacciarla di casa.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti tempestivamente, ma l’uomo ha negato tutto e l’arma non è stata trovata né in casa né nei cassonetti vicini.

Pensando che le divise se ne fossero andate, il 49enne è uscito in strada per recuperare l’arma nascosta in una cassetta dell’Acea.

In quel momento i Carabinieri, che stavano monitorando i suoi movimenti, sono intervenuti: la pistola è risultata essere a salve, ma l’uomo è stato denunciato sia per l’evasione che per le minacce aggravate nei confronti della sorella.

