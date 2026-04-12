Convegno ” Sicurezza Urbana Partecipata e Progetto Nazionale Scuole Sicure

La Segreteria SIULP – Fiumicino di concerto il Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino ha organizzato il 15 Aprile 2026, il Convegno pubblico “Sicurezza Urbana Partecipata e Progetto Scuole Sicure: Una sfida possibile”, presso l’ Aula Consiliare del Comune di Fiumicino (Roma), con inizio alle ore 10.00.

«Considerato che la sicurezza è un diritto primario dei cittadini da garantire in via prioritaria per assicurare lo sviluppo sociale ed economico del Paese ed un’adeguata qualità della vita, e che vi è l’esigenza che tale diritto sia assicurato nel modo migliore e più pieno non soltanto in relazione ai fenomeni di criminalità organizzata, ma anche in rapporto a quelli di criminalità diffusa incidenti sul territorio e, più in generale, a quelli dell’illegalità» dichiara il Segretario del SIULP – Fiumicino Carmelo Mandalari.

«La crescita della domanda di sicurezza, – prosegue Mandalari – sia pur con diversa intensità a seconda delle varie aree del Paese, è comune a tutte le realtà urbane di grande, media e piccola dimensione, e che, al fine di garantire una crescente capacità di risposta all’aumentata sensibilità ai problemi delle sicurezza delle comunità interessate, è opportuno assicurare modelli di governo della sicurezza urbana che sappiano affiancare ai necessari interventi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica iniziative capaci di migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione di quei fenomeni che incidono in maniera negativa nei confronti di tutti i cittadini.

Crediamo fortemente – conclude – che per arrivare a costruire nuovi modelli di sicurezza urbana o ampliare quelli già in atto, si debba iniziare dalla Scuola, con un maggior coinvolgimento di tutti gli studenti, nell’educazione alla legalità, al rispetto dell’altro, all’inclusione etc, attraverso le Progettualità già in essere come “ Scuole Sicure” o “ PretenDiamo Legalità” ”, o altre Progettualità che potranno essere messe in campo in sinergia con i vari Operatori preposti (Istituzioni, Enti Locali, Forze di Polizia, Ordini Professionali, Associazioni etc), al fine di prevenire tutte quelle forme di disagio giovanile, che potranno incidere fortemente nel corso degli anni, in maniera negativa nel Territorio in cui essi vivono (bullismo, criminalità, spaccio di stupefacenti, violenza domestica), con nocumento sia in ambito sociale che economico per le attività ivi presenti».

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