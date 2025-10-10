Corcolle, rapina in banca: minaccia clienti e scappa con la pensione, 52enne arrestato

Paura e tensione in una banca di Corcolle lo scorso 2 gennaio, quando un uomo ha preso di mira un cliente anziano appena ritirata la pensione.

Un 52enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è entrato a volto scoperto nell’istituto di credito, minacciando clienti e impiegati, e ha afferrato circa 400 euro insieme a qualche moneta dall’help desk, per poi dileguarsi a piedi tra le strade del quartiere.

La fuga, però, è durata poco. Grazie alla collaborazione tra Carabinieri della stazione di San Vittorino e della Compagnia di Tivoli, la rapina è stata ricostruita passo dopo passo: dalle immagini delle telecamere di sicurezza, alla riconoscenza fotografica delle vittime, fino al ritrovamento delle impronte digitali lasciate sulla scena. Ogni tassello ha incastrato l’uomo, fornendo gravi elementi indiziari contro di lui.

Dopo mesi di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento Criminalità diffusa, il 52enne è stato arrestato.

Il tribunale di Roma ha disposto per lui gli arresti domiciliari, e ora è a disposizione della magistratura con l’accusa di rapina aggravata.

