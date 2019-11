Coro Centonote e il Coro Franco Potenza in concerto

Il 24 novembre 2019 il coro Centonote e il Coro Franco Potenza diretti rispettivamente dal Maestro Rino Andolfi e dal Maestro Saverio Potenza, si esibiranno in concerto, ospiti della Chiesa S.Gregorio VII, in Via Gregorio VII nel quartiere Aurelio.

L’evento è a sostegno delle attività benefiche dell’Associazione Song Taaba Onlus che opera in Burkina Faso e Congo.

Brani Natalizi della tradizione regionale folkloristica italiana si alterneranno a brani spuritual, gospel e vocal pop eseguiti a cappella.