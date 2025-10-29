Corsa dei Santi 2025, ecco il piano viabilità: chiusure in centro e bus deviati

Sabato 1° novembre Roma si prepara a trasformarsi in un grande circuito podistico. Torna l’appuntamento con la “Corsa dei Santi”, la manifestazione che unisce sport, turismo e fede, con partenza e arrivo in piazza Papa Pio XII, proprio di fronte al Vaticano.

L’evento, atteso da migliaia di atleti, prevede due gare competitive: 10 km per circa 3mila podisti e il “Giro delle Basiliche – Staffetta della Pace” di 19,5 km, con circa 2mila iscritti.

Dalle 7 alle 10:30, le strade del centro storico saranno animate da corridori ma chiuse al traffico, con percorsi che toccano alcuni dei monumenti più iconici di Roma.

Il tracciato più corto di 10 km attraversa piazza Pio XII, via della Conciliazione, corso Vittorio Emanuele II, il Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, piazza del Popolo e rientra verso il Vaticano passando per via Cola di Rienzo e via Crescenzio. ù

La gara più lunga di 19,5 km, invece, include anche l’Aventino, la Piramide Cestia, via Ostiense e il Laterano, per un vero tour tra le basiliche e i quartieri storici della Capitale.

Divieti e chiusure al traffico

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, già dalla sera di venerdì 31 ottobre scattano divieti di fermata in diverse vie centrali, tra cui via della Conciliazione, Borgo Sant’Angelo, via Sforza Pallavicini e lungotevere San Paolo. Nella notte tra venerdì e sabato, divieti anche a piazza San Giovanni in Laterano e lungo via di San Giovanni.

Alle 7 del mattino del 1° novembre scatta la chiusura al traffico di tutto il percorso, mentre la partenza della corsa è fissata per le 7:30.

Deviazioni per bus e mezzi pubblici

L’evento comporterà modifiche per circa 47 linee bus, con sospensione di capolinea in punti chiave come piazza Venezia, piazza Cavour, piazzale Ostiense e viale Baldelli, dalle 6:30 alle 11:30. Tra le linee interessate ci sono C3, H, 3Bus, 8Bus, 23, 30, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 77, 80, 81, 83, 85, 87, 96, 118, 128, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 715, 716, 719, 766, 775, 780, 781, 792, 881, 913, 916F e 990.

Chi sceglierà di muoversi in auto o con i mezzi pubblici dovrà dunque pianificare percorsi alternativi e anticipare eventuali spostamenti.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale romamobilita.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.