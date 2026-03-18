Corsa di Miguel: la finale della gara delle scuole e il Concerto della Memoria

Un concerto alla memoria di Miguel Sanchez e dei 30mila desaparecidos, la finale della Corsa di Miguel delle scuole allo stadio Nando Martellini delle Terme di Caracalla, una serie di attività presso uno stand del Villaggio della Maratona al Circo Massimo fra giovedì e sabato. Un fine settimana davvero intenso. È quello che vivrà la Corsa di Miguel in questa settimana.

Il momento clou sarà quello di sabato 21 marzo 2026, nel teatro della Chiesa Valdese di Piazza Cavour quando andrà in scena il concerto “Le trentamila voci della memoria” a tre giorni dai 50 anni del colpo di stato in Argentina, quello che costò la vita a Miguel e a tante altre ragazzi e ragazzi della sua generazione e non solo.

A esibirsi sarà la cantante argentina Rosa Rodriguez, che dirigerà un programma imperniato sulle voci dell’Associazione Cotogni. Il concerto racconterà in parole e musica la vita di Miguel e di quattro donne desaparecidos vittime dell’ultima dittatura militare.

Il giorno prima, venerdì 20 marzo, si concluderà la maratona delle gare scolastiche della Corsa di Miguel a cui hanno partecipato – fra Puglia, Lazio, Calabria e Campania – quasi 25mila studenti. Gli oltre 500 finalisti saranno impegnati allo stadio Nando Martellini di Caracalla sulle distanze degli 800 e dei 1000 metri. Il gruppo visiterà poi il villaggio dell’Acea Run Rome The Marathon, dove da giovedì e venerdì funzionerà un centro di attività e di promozione della Corsa di Miguel.

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