Corso Francia: danneggiava le auto dei tifosi parcheggiate, denunciato

Le auto dei tifosi parcheggiate in zona Corso Francia per recarsi allo stadio, erano prese di mira da ladri che per rubare i pochi spiccioli all’interno, non esitavano a spaccare i finestrini. Da tempo il fenomeno si ripeteva e, per questo, alcuni agenti del commissariato di Ponte Milvio, nella serata di ieri (Giovedì 22 Febbraio 2024) in vista della partita di calcio della Roma, si sono appostati nei pressi di via Civita Castellana.

Hanno così sorpreso un 17enne straniero che, con un martelletto, ha spaccato i finestrini di tre macchine per rubare all’interno. Il ragazzo è stato denunciato per furto.

