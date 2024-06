Corteo a Centocelle contro furti e vandalismi nelle scuole

Nelle scuole romane non c’è pace. Ladri e vandali continuano a colpire, rubando cibo dalle mense e danneggiando gli edifici. L’ultima ondata di effrazioni ha coinvolto alcune scuole dell’infanzia e un nido, portando l’esasperazione di famiglie e personale scolastico a un livello insostenibile.

La prima scuola è quella di via Tenore a Centocelle, già colpita poche settimane fa, nella notte tra l’8 e il 9 maggio, quando i ladri danneggiarono le aule e rubarono cibo e materiale scolastico.

La seconda scuola presa di mira si trova in via De Chirico 69, a Tor Sapienza, mentre l’ultima vittima è un asilo nido, “La casa dello scarabocchio” in via Anagni 26.

“Basta furti nelle scuole!” e “Vergogna rubare ai bambini!” sono gli slogan che risuonano nelle strade di quartiere, dove si è svolto un corteo per chiedere alle istituzioni un intervento concreto.

Genitori e docenti, insieme ai rappresentanti del Municipio V, hanno percorso alcune vie partendo da via Prenestina per abbracciare idealmente le oltre 25 scuole colpite da questa piaga.

“La sicurezza dei nostri bambini è a rischio!” – tuonano i genitori- “Non solo durante le ore notturne, ma anche in pieno giorno, i ladri si intrufolano negli istituti, privando i bambini di cibo e danneggiando gli spazi dedicati alla loro istruzione”.

Un appello accorato è stato lanciato al sindaco di Roma, alla Prefettura e alla Regione.” È necessario aumentare la presenza delle forze dell’ordine nelle scuole più colpite e mettere fine a questa emergenza che si trascina da mesi, creando un clima di paura e insicurezza”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙