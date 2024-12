Corviale e Laurentino 38, blitz dei Carabinieri: scattano multe e denunce

I Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno messo in campo una serie di operazioni di controllo straordinario nei quartieri di loro competenza, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità e prevenire situazioni di degrado.

Le attività, svolte in collaborazione con diverse unità specializzate, hanno portato a risultati significativi in termini di sanzioni e denunce.

Autolavaggi nel mirino: lavoro irregolare scoperto alla Cecchignola

I militari della Stazione di Roma Cecchignola, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato verifiche approfondite presso gli autolavaggi nei quartieri Cecchignola e Laurentino 38.

Durante i controlli, è emersa la presenza di due lavoratori irregolari in un autolavaggio situato in via Laurentina.

Al titolare dell’esercizio è stata comminata una multa salata di 7.800 euro, con l’intimazione a regolarizzare immediatamente la posizione dei dipendenti. In caso contrario, è prevista la sospensione dell’attività.

Serata movimentata al Corviale: furto e droga

Nella serata, le operazioni si sono spostate nel quartiere Corviale, dove i Carabinieri, affiancati dai colleghi dell’8° Reggimento Lazio e del 6° Battaglione Toscana, hanno intensificato i controlli.

Un 22enne di origine peruviana, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero per furto: il giovane è stato fermato subito dopo aver sottratto merce per un valore di circa 100 euro da un negozio.

Sempre durante i controlli, due giovani sono stati trovati in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale e sono stati segnalati alle autorità competenti.

Controlli stradali: automobilisti nel mirino

Nel corso delle operazioni di monitoraggio della circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato e sanzionato due automobilisti. Un conducente è stato multato per aver circolato con un veicolo non revisionato, mentre un altro è stato sorpreso alla guida di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo.

Bilancio delle attività

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno identificato 246 persone e controllato 108 veicoli durante questa serie di operazioni straordinarie.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.