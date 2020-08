Covid-19, 11 agosto: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO – Siamo in attesa dei dati ufficiali odierni dalle 10 Asl della Regione Lazio (anche se abbiamo già una anticipazione da Viterbo) che vengono comunicati dell’assessore Alessio D’Amato al termine della quotidiana videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19.

Asl Viterbo: nessun nuovo caso

Nessun caso accertato di positività al COVID-19, su cittadini residenti o domiciliati nella Tuscia, è stato comunicato, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo.

“In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano a 474 di cui 26 sono i casi accertati in strutture extra Asl.

Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione dal COVID-19.

Al momento, – conclude l’Asl di Viterbo – delle persone refertate positive al Coronavirus: 1 è ricoverata nel reparto di Malattie infettive, 4 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio”.

Rieti: positiva bimba di 2 anni e il funerale

La Asl di Rieti comunica la positività di una bambina di 2 anni, del centro estivo di Rieti. La bambina è legata a contatto della maestra del centro estivo, ma non andava al centro.

“Si stanno inoltre organizzando tamponi per quasi 200 persone che hanno preso parte ad un funerale di un ragazzo che è morto in un incidente stradale a Poggio Bustone dove si è recato un positivo.

Il Commissario Prefettizio – fa sapere l’Unità di Crisi Regione Lazio – di concerto con la Asl di Rieti ha fatto un’ordinanza per la popolazione per scrinare solo quelli che effettivamente sono venuti a contatto con il positivo”.

Il funerale si è tenuto il 2 agosto in un luogo all’aperto (il santuario francescano). L’uomo che ha partecipato alla funzione è stato riscontrato positivo al Covid-19 il giorno 9 agosto ed è residente a Poggio Bustone.

Test diagnostici COVID-19 per chi va all’estero?

Se ti occorre un test diagnostici COVID-19 per viaggiare all’estero ti puoi munire di prescrizione su carta semplice del tuo medico, poi recarti al CUP del Comprensorio di Santa Maria della Pietà (Piazza Santa Maria della Pietà 5 – Pad. 1) dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 12.00.

Effettua la registrazione e il pagamento della prestazione (ti verranno rilasciate le credenziali e le istruzioni per il ritiro del referto on line e dovrai comunicare un recapito telefonico.

Allo sportello CUP ti verranno consegnate 2 copie della ricevuta di pagamento.

Lo stesso giorno dalle 11.00 alle 13.00 alla postazione drive in di Santa Maria (Via Eugenio di Mattei, n.72) potrai effettuare il tampone.

Dovrai andare con auto propria, indossando mascherina, portando codice fiscale e un copia del pagamento effettuato.

Sperimentazione vaccino Spallanzani

“In appena due giorni oltre 3000 richieste come volontari per la sperimentazione del vaccino contro il Covid19” dichiara il 10 agosto Francesco Vaia, direttore sanitario dell’istituto Spallanzani.

I candidati devono avere una età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e non aver partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che ovviamente non abbiano contratto il Covid-19.

