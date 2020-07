Covid-19, 21 luglio: a Roma e nel Lazio. In totale 6 nuovi casi

“Oggi – ha dichiarato l’assessore Alessio D’amato – registriamo un dato di 6 casi e due decessi. Di questi la metà sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, un caso da Romania e un caso da Moldavia“.

Il Covid-19 nel Lazio

Sono guarite 8 persone e il loro totale arriva a quota 6722. I deceduti, con i 2 registrati nelle ultime 24 ore, sono 853.

In isolamento domiciliare attualmente ci sono 697 persone, 4 in meno di ieri.

I malati in terapia intensiva rimangono 9 e quelli in non intensiva rimangono 175.

Gli attuali casi positivi al Covid-19 sono 881, 4 in meno rispetto a ieri.

Asl Roma 2: 1 nuovo caso e 1 decesso

Nella Asl Roma 2 un nuovo caso nelle ultime 24h è una persona di nazionalità del Bangladesh e riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Un decesso di un uomo di 85 anni al Policlinico Umberto I.

Asl Roma 3: 1 decesso

Nella Asl Roma 3 un decesso nelle ultime 24h e si tratta di una donna di 89 anni al San Camillo.

Asl Roma 6: 2 nuovi casi

Nella Asl Roma 6 sono due i nuovi casi nelle ultime 24h, uno riguarda una donna moldava di rientro dal Paese di origine e un secondo caso riguarda una persona di rientro dalla Romania.

Avviate le procedure del contact tracing internazionale.

Dalle province: nessun caso e nessun decesso

Infine per quanto riguarda le province non si registrano nuovi casi e zero decessi nelle ultime 24h.

Non diventare complice del COVID

Sta partendo una campagna informativa per invitare tutti al rispetto delle regole dal titolo ‘Non diventare complice del COVID: usa la mascherina, igienizza le mani e mantieni le distanze’.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma, aggiornate al 20 luglio

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 20 luglio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 11.84 (3.402 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet