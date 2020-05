Covid-19, 23 maggio: a Roma solo 5 casi e 18 in tutto il Lazio

Oggi registriamo il dato migliore dal 10 marzo: 18 casi positivi nelle ultime 24 ore con un trend a 0,2%.

Il numero dei guariti è cresciuto di 65 unità arrivando a 3.350 totali.

I decessi sono stati 3 ai quali si aggiungono 4 recuperi di notifiche. I tamponi totali eseguiti sono stati circa 231 mila.

Sono 3581 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio. Di cui 2424 sono in isolamento domiciliare, 1097 sono ricoverati ma non in terapia intensiva, 60 sono ricoverati in terapia intensiva.

676 sono i pazienti deceduti. In totale sono stati esaminati 7607 casi.

Test sierologici aperti ai privati cittadini

Il 28 maggio partiranno presso l’Azienda ospedaliera San Giovanni i test sierologici aperti ai privati cittadini (tariffa di riferimento regionale 15,23 euro).

Coronavirus, i dati del 23 maggio nelle Asl del Lazio

Nelle Asl di Roma: 5 nuovi casi e nessun decesso

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi. 43 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 1 nuovo caso positivo. 6 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – Non si registrano nuovi casi positivi. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

I dati nella provincia di Roma: 9 casi e 2 decessi

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo. 71 le persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 8 nuovi casi positivi. 2 decessi: una donna di 97 anni proveniente dalla RSA San Raffaele Rocca di Papa e un uomo di 72 anni. 70 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

I dati nelle altre province del Lazio: 4 nuovi casi e 1 decesso

Asl di Latina – Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 85 anni. 10 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 35 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Notizie dagli Ospedali

Policlinico Umberto I – 72 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. 4 pazienti sono guariti;

Azienda ospedaliera San Camillo – Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. 1 paziente guarito. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Il 28 partono i test sierologici per i privati cittadini;

Policlinico Gemelli – 57 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 11 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti;

Policlinico Tor Vergata – 30 pazienti ricoverati di cui 7 in terapia intensiva. 4 pazienti guariti;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Nelle ultime 24 ore restano ricoverati in totale 7 pazienti al Centro Covid di Palidoro tutti in condizioni stabili. Da febbraio sono stati gestiti al Bambino Gesù circa 5.000 pazienti sospetti, di cui 1,5 % confermati positivi;

Università Campus Bio-Medico – 18 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 10 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti.

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate bisettimanalmente (martedì-venerdì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 21 maggio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 9.79 (2.813 casi dall’inizio dell’emergenza).

Per i quartieri il tasso più alto, rispetto al numero di residenti, è in zona Villa Pamphili. 384,62 (1 caso), zona Foro Italico: 137.4 (9 casi) e in zona via dell’Omo: 126.58 (25 casi).

Negli ultimi giorni è salito il dato della zona urbana di Pisana, arrivata a 34.27 (15 casi).

