Covid-19, 30 giugno: a Roma 2 nuovi casi e in tutto il Lazio solo 5

“Oggi registriamo un dato di 5 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano due nuovi casi.

Nella Asl Roma 3 per il focolaio a Fiumicino che è controllato, è emerso un nuovo caso positivo. Si tratta di un familiare di un dipendente del bistrot già positivo e posto in isolamento.

Nella Asl Roma 4 due nuovi casi a Civitavecchia, uno riguarda un paziente in fase di pre-ospedalizzazione e un operatore socio sanitario (OSS).

Nessun nuovo caso nelle province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina.”, questo è quanto dichiarato dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato al termine della odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19.

Sono ancora 836 gli attuali casi positivi Cociv-19 nella Regione Lazio. Di cui 634 sono in isolamento domiciliare, 189 sono ricoverati non in terapia intensiva, solo 13 sono ricoverati in terapia intensiva.

837 sono i pazienti deceduti e 6437 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8110 casi.

“Proseguono le attività dei test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari e le Forze dell’ordine. Ad oggi è stata raggiunta quota 161.536 test effettuati con una percentuale di sieroprevalenza ormai stabile al 2.3% che ha consentito di individuare complessivamente 297 positivi al tampone asintomatici. Stiamo parlando – ha dichiarato D’Amato – di un positivo al tampone ogni 544 che hanno eseguito il test di sieroprevalenza”.

I trapianti del Bambino Gesù

Nel weekend è stata svolta un’attività trapiantologica importante presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sono stati realizzati quattro trapianti e nello specifico uno di cuore, uno di fegato e due di rene.

I test sierologici aperta al pubblico

Prosegue presso il Sant’Andrea, il San Giovanni e il Policlinico di Tor Vergata l’attività dei test sierologici aperta al pubblico al prezzo fissato dalla tariffa regionale.

