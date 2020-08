Covid-19, 7 agosto: a Roma 12 casi e in tutto il Lazio 20

“Oggi registriamo 20 casi e zero decessi. Di questi sette sono casi di importazione: quattro casi da Ecuador, due casi da Croazia, un caso da Albania” riassume l’assessore Alessio D’amato al termine della odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 .

“Sono iniziate questa mattina le operazioni per effettuare i test alle barriere autostradali ai viaggiatori che provengono dall’Est Europa. Eseguiti già 63 test alla barriera di Roma Nord, tutti con esito negativo. Abbiamo dimostrato – prosegue D’Amato – che è possibile eseguire i test alle barriere autostradali e in aeroporto. Auspico che questo modello venga esportato a livello nazionale ai confini e negli aeroporti principali”.

Asl Roma 1: 6 casi

Nella Asl Roma 1 sono sei i casi nelle ultime 24h e si tratta di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione al Santo Spirito e quattro casi riferiti a un cluster familiare di nazionalità dell’Ecuador, è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl Roma 2: 3 nuovi casi

Nella Asl Roma 2 sono 3 i casi nelle ultime 24h e di questi un uomo di rientro dalla Croazia, avviata l’indagine epidemiologica, e un caso con un link ad un caso già noto e isolato.

Asl Roma 3: 3 casi

Nella Asl Roma 3 sono tre i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di un uomo e una donna già posti in isolamento domiciliare e un caso di una ragazza di 17 anni per la quale è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl Roma 4: 2 casi

Nella Asl Roma 4 sono due i casi nelle ultime 24h e si tratta di due uomini di Cerveteri il primo individuato in fase di pre-ospedalizzazione e il secondo con un link ad un caso già noto e isolato.

Asl Roma 5: 1 nuovo caso

Nella Asl Roma 5 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un ragazzo di rientro dal Molise per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica.

Asl Roma 6: 2 nuovi casi

Nella Asl Roma 6 sono due i casi nelle ultime 24h e si tratta di un ragazzino di 11 anni per il quale è in corso l’indagine epidemiologica e un caso di una bambina di 1 anno ora trasferita al Bambino Gesù di Palidoro.

Asl Latina: 2 casi

Nelle ultime 24h due casi riguardano la Asl di Latina. Si tratta di un uomo di Aprilia di rientro dall’Albania, avviato il contact tracing internazionale e una donna di rientro dalla Croazia anche per lei avviato il contact tracing internazionale.

Asl Viterbo: 1 nuovo caso

Nella Asl di Viterbouna donna è stata individuata in fase di accesso al pronto soccorso, avviata l’indagine epidemiologica.

Il Covid-19 nel Lazio

Sono guarite 5 persone e il loro totale arriva a quota 6891. I deceduti sono 865.

In isolamento domiciliare attualmente ci sono 816 persone, 16 in più rispetto a ieri.

I malati in terapia intensiva rimangono 8 e quelli in non intensiva sono 184 (uno in meno rispetto a ieri).

Gli attuali casi positivi al Covid-19 sono 1008, 15 in più rispetto a ieri.

In tutto da inizio pandemia sono stati esaminati 8764 casi.

Prime dosi di vaccino

“Sono arrivate all’Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino made in Italy e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull’uomo. Lo Spallanzani – fa sapere l’assessore D’Amato – sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione”.

#Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: Sono arrivate le prime dosi del vaccino contro il #covid19 all'Istituto Spallanzani, per esclusivo uso sperimentale. Si stanno reclutando i volontari per la sperimentazione. I test avranno inizio il 24 Agosto. #SaluteLazio Pubblicato da Salute Lazio su Venerdì 7 agosto 2020

Test sierologici ai docenti

Per quanto riguarda i test sierologici ai docenti è partita nella Asl Roma 5 la sperimentazione a Palestrina dove sono stati effettuati i primi 50 prelievi a docenti e personale scolastico.

Dal 20 agosto partiranno i test in tutti gli istituti del territorio della Asl Roma 5 per circa 10 mila persone e circa 300 plessi scolastici.

I casi positivi alla sieroprevalenza saranno immediatamente isolati e sottoposti al tampone.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma, aggiornate al 3 agosto

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 3 agosto. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 12.35 (3.549 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet