Covid-19, 7 luglio: a Roma e in tutto il Lazio

Articolo in aggiornamento

Il volo di ieri dal Bangladesh

“Su 225 passeggeri del volo speciale diretto in arrivo il 6 luglio pomeriggio da Dacca a Roma Fiumicino al momento sono risultati 14 con sieroprevalenza pari al 6,2%. Sono stati eseguiti i tamponi e domani (oggi – ndr) ci saranno i risultati.

I passeggeri del volo, soprattutto di lavoratori del settore della ristorazione e del commercio, sono stati posti tutti in isolamento.

Le operazioni – comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio – si sono svolte in totale sicurezza e collaborazione anche attraverso i mediatori culturali con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai bambini.

Si desidera ringraziare Aeroporti di Roma (ADR), l’USMAF e le Forze di Polizia nonché la Asl Roma 3 e le otto unità mobili USCA-R con il coordinamento dell’Istituto Spallanzani che stanno consentendo l’applicazione della ordinanza regionale”.

Il terminal 5, dell’aeroporto «Leonardo da Vinci» è stato interamente svuotato e trasformato in un vero e proprio ospedale da campo.

Sei squadre, composte da 24 medici dell’Istituto nazionale per le malattie infettive INMI Spallanzani, coordinate dal direttore sanitario Francesco Vaia, sono dedicate allo screening per la ricerca del virus.

“Una vera e propria ‘bomba’ virale che abbiamo disinnescato. E’ la conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza da quella provenienza e i voli vanno sospesi.

Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunità”.

Tamponi positivi

“Già 6 tamponi positivi ai test effettuati ieri, che si completeranno durante la mattinata di oggi. Alcuni passeggeri avevano anche alterazione della temperatura”, fa sapere alle ore 9:31 l’Unità di Crisi Regione Lazio.

Aggiornamento delle ore 11:42 – Non sono ancora terminate le operazioni dei test ma sono già saliti a 21 i positivi al tampone.

In ottemperanza delle disposizioni dell'ordinanza della Regione Lazio di oggi, si stanno eseguendo, ad opera del personale del servizio sanitario regionale e delle USCA-R, i test sierologici e i tamponi a tutti i viaggiatori del volo speciale in arrivo dal Bangadlesh. #SaluteLazio Pubblicato da Salute Lazio su Lunedì 6 luglio 2020

Sospesi per una settimana i voli dal Bangladesh

E’ stata decisa “la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo arrivato ieri a Roma.

La quarantena – ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza – per chi viene da Paesi extra UE ed extra Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza”.

“In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue”, precisa il ministro della Salute.

L’appello alla comunità

Sarà diffuso un appello della Asl Roma 2 alla comunità del Bangladesh (in lingua bengali o bengalese) per recarsi ad eseguire i test per coloro che dal 1 giugno in poi sono tornati dal Bangladesh.

Nel testo saranno inserite queste raccomandazioni:

Devi segnalare il tuo arrivo nel Lazio sul sito https://www.regione.lazio.it/sononellazio/ o chiamando il numero verde regionale gratuito 800118800.

In caso di sintomi rivolgiti al tuo medico o al 118 o al numero verde regionale gratuito 800118800.

Anche se non hai i sintomi devi comunque rispettare l’isolamento per 14 giorni dopo il tuo arrivo.

(E poi ci sarà la mappa con indicati i luoghi dove poter effettuare i tamponi).

Il drive-in di largo Preneste e per il week end anche quelli di Maranella e Centocelle

“Da lunedì – ha dichiarato D’Amato il 3 luglio – effettueremo tamponi a tappeto presso il drive-in di via Nicolò Forteguerri (zona largo Preneste, Asl Roma 2 e si entra da via Giacomo de’ Conti – ndr) ai componenti della comunità del Bangladesh che sono invitati a recarsi presso la struttura.

Sono stati avvisati i medici di medicina generale della Asl Roma 2″.

Sabato e domenica saranno operativi anche i drive-in a Piazza della Maranella e a Via degli Eucalipti (a Centocelle).

Meglio sospendere le funzioni religiose

È stato consigliato dalla Asl Roma 2 di sospendere per questa settimana le funzioni religiose del venerdì per motivi di sanità pubblica e per evitare nuovi focolai.

I nuovi casi covid a Roma e nel Lazio nelle ultime 24 ore

