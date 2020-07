Covid-19, 9 luglio: a Roma e nel Lazio

Articolo in aggiornamento, con notizie sulla Comunità del Bangladesh e dei passeggeri del volo in arrivo ieri dal Qatar.

Siamo in attesa dei dati sui nuovi casi di Coronavirus registrati a Roma e nel Lazio.

Positivi 14 componenti della Comunità del Bangladesh

Straordinario afflusso al drive-in della Asl Roma 2 – ha dichiarato l’8 luglio nel pomeriggio l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato – dove tra ieri e oggi sono già stati effettuati oltre 500 tamponi e voglio ringraziare della collaborazione la Comunità del Bangladesh a Roma e le loro autorità religiose”.

Dei 270 tamponi processati ieri nessuno era risultato positivo mentre “nei 200 successivi sono risultati 14 casi positivi riferibili a contatti con persone rientrate con voli da Dacca (Bangladesh) e di questi 8 fanno parte di un unico nucleo familiare.

I positivi – comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio – sono stati tutti posti in isolamento e stanno bene”.

“Questo dato conferma l’importanza dell’azione messa in campo per rintracciare tutti i contatti di coloro che sono rientrati dal Bangladesh.

E’ importante la collaborazione che sta mostrando la Comunità bengalese di Roma e l’Ambasciata in Italia.

Verrà intensificata nelle prossime ore – conclude l’Unità di Crisi – l’attività dei drive-in: oltre a quello del Santa Caterina delle Rose sono già operativi anche quello in via degli Eucalipti e quello in piazza della Marranella”.

Positivi 5 passeggeri del volo in arrivo ieri dal Qatar

“Sono iniziate le operazioni – ha dichiarato l’assessore D’Amato ieri alle 15:10 – e sono già stati eseguiti i primi 30 tamponi per i viaggiatori del volo dal Qatar autorizzati allo sbarco a Fiumicino.

Sono in totale un centinaio i passeggeri autorizzati allo sbarco e i test vengono eseguiti in quanto potenziali casi di contatto”.

Sono risultati positivi al tampone 5 passeggeri dei 97 autorizzati ieri a sbarcare a Fiumicino del volo della Qatar Airways. I passeggeri sono stati tutti sottoposti a tampone e sono in isolamento.

Su questo volo risultavano esserci passeggeri definibili ‘indiretti’ cioè provenienti non dal Qatar ma da Dacca (Bangladesh).

“Questi secondo la disposizione del Ministro Speranza in attuazione dell’art. 43 del Regolamento sanitario internazionale – dichiarava ieri alle 13:22 Alessio D’Amato – non dovrebbero sbarcare a Fiumicino.

E’ necessario che ENAC emetta una indicazione operativa chiara alle linee aeree affinché non imbarchino, per il tempo stabilito dalla massima autorità sanitaria del Paese, questi passeggeri”

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l'incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 6 luglio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 11.19 (3.215 casi dall'inizio dell'emergenza).

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa con la situazione mondiale dell'infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.