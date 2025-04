Crack, hashish e cocaina: blitz dei Carabinieri, smantellato un giro di droga a Pomezia

Un controllo di routine. Una pattuglia in servizio. Un incrocio anonimo, come tanti. Ma a volte, basta poco: uno sguardo sfuggente, un passo incerto, un atteggiamento che non passa inosservato.

Così, in via Pietro Nenni, nel cuore di Pomezia, è iniziata l’operazione che ha portato i Carabinieri della Compagnia locale a smantellare un piccolo ma attivo centro di spaccio.

Lui 47 anni, lei 42, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine. Viaggiavano insieme, ma qualcosa nel loro comportamento ha spinto i militari del Nucleo Operativo a fermarli.

Un controllo, all’apparenza ordinario, ha rivelato subito una prima traccia: una dose di crack, appena 0,36 grammi. Poco, forse, ma abbastanza per far scattare il dubbio. E con il dubbio, anche la determinazione a vederci chiaro.

I Carabinieri hanno deciso di estendere l’operazione alle rispettive abitazioni. È lì che si è svelato l’intero scenario. Tra mobili ordinari e apparenze domestiche, sono saltati fuori quasi 1,9 chilogrammi di hashish, già suddivisi in 18 panetti pronti per essere immessi sul mercato, e 3 grammi di cocaina.

Insieme alla droga, anche il materiale per il confezionamento, l’occorrente per un’attività strutturata e pericolosa, evidentemente portata avanti con una certa sistematicità.

Una vera e propria “dispensa dello spaccio”, pronta a rifornire clienti, probabilmente anche giovani, in un territorio che lotta quotidianamente contro le infiltrazioni della microcriminalità.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima. La donna è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia – sezione femminile.

L’intervento rientra nei quotidiani servizi di controllo del territorio messi in campo dai Carabinieri di Pomezia, intensificati in questi mesi nell’ambito del piano di prevenzione e contrasto allo spaccio, anche in vista dell’aumentata affluenza connessa agli eventi giubilari nella Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.