Da Roma a Sanremo: intervista ai J.a.m.e.s

Nel panorama del rock emergente spiccano sicuramente i J.a.m.e.s., una formazione romana che, mescolando le varie influenze, ha saputo creare un genere orientato all’hard rock con una formula molto particolare.

I J.a.m.e.s sono composti da: Federica Ercoli (voce), Emanuele Cecconi (voce) , Massimo Angeloni (chitarra), Stefano Coscarelli (chitarra) , Jacopo Conti (basso) e Andrea Annibali (batteria).

Ho avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con alcuni componenti del gruppo che hanno raccontato meglio questo progetto musicale.

Come nascono i James?

(Emanuele) Nascono dall’insieme di vari progetti. Suonavamo con band diverse e di vari generi musicali, ma alla fine essendo sempre stati amici, abbiamo deciso di unirci in quest’unico progetto. Nonostante le tante influenze diverse, derivanti dal nostro passato, tutto si è orientato naturalmente verso l’hard rock. Inizialmente il nostro repertorio era cantato in inglese e poi successivamente si è aggiunta la lingua italiana.

Cosa significa il nome del vostro gruppo?

(Emanuele) Inizialmente il nome era diverso, poi a un certo punto abbiamo cercato un acronimo relativo ai nostri nomi e giocando un pochino è uscito James, che sarebbero Jacopo, Andrea, Massimo, Emanuele e Stefano. Inizialmente eravamo in 5 e poi si è aggiunta Federica.

Adesso dovreste aggiungere una F da qualche parte allora!

(Emanuele) Dobbiamo aggiungere una “F” (ridono). In realtà volevamo aggiungere un simbolo sulla J per richiamare graficamente la “F”.

Prima avete parlato dell’inserimento della lingua italiana un elemento che mi ha molto colpito positivamente. Cosa vi ha spinto in questa scelta?

(Emanuele) Allora, diciamo, per più di un motivo. Da un lato perché io non sono propriamente anglofono quindi questo è sicuramente il primo, ma soprattutto perché l’uso dell’italiano ci permette di arrivare un pochino prima alle persone che sono presenti durante le serate.

Nel nostro terzo album stiamo cercando di utilizzare sia l’italiano che l’inglese per non porci dei limiti a livello di scrittura. Io sono un cantante lirico di professione e quindi mi piaceva l’idea proprio di portare un po’ la teatralità attraverso la nostra lingua nei brani hard rock.

Forse è anche più semplice l’uso dell’italiano per esprimere concetti un po’ più complessi, perché la nostra è una lingua abbastanza ricca che permette delle sfumature più interessanti.

(Emanuele) Sicuramente le sappiamo utilizzare meglio. La scrittura dei testi inizialmente la facevo soltanto in inglese, però ripeto, non essendo un grande conoscitore della lingua inglese dovevo aiutarmi con Jacopo che invece la conosce molto meglio. La scrittura si è un po’ aperta, permettendo a tutti di mettere mano ai testi, un pò come facciamo per la musica dove ognuno di noi ci mette una piccola parte negli arrangiamenti.

Qual è stata l’esperienza live più significativa?

(Emanuele) Sicuramente Sanremo Rock. Ci ha dato modo di confrontarci con tante altre band in tutta l’Italia e poi, essendo tutti amici, ci siamo anche divertiti tantissimo facendoci crescere di più rispetto a quello che è stato il lavoro fatto in questi anni.

Secondo me (interviene Federica) ha compatto tanto il gruppo perché, nonostante la nostra amicizia, Sanremo è stata una full immersion rimanendo tutti insieme 24 ore su 24. Questa compattezza ha influito anche musicalmente perché emerge nei nuovi brani.

Che progetti avete in cantiere?

(Emanuele) Stiamo cercando di dare un un suono diverso ai brani, diciamo un’evoluzione ai brani sia nella scrittura che nella ricerca di nuovi espedienti sonori e vocali difatti, grazie all’aggiunta di Federica, si apre la possibilità di creare delle cose diverse. Credo poi si abbia voglia di tornare a suonare tanto dal vivo facendo quante più serate possibili, anche se qui si apre una voragine di problematiche con i locali.

Si incontrano molte difficoltà nel suonare live?

(Emanuele) Ormai non è soltanto trovare i concerti, devi fare il PR e il musicista, quindi diventa un po’ faticoso, diciamo farraginoso considerando che facciamo anche altri lavori, chi nell’ambito della musica chi no e, star dietro a tutta questa serie di fattori, diventa complesso. Pensavamo, infatti, di affidarci un po’ a chi magari possa darci una mano in questo senso altrimenti vieni completamente ignorato.

Proprio in settimana (interviene Massimo) ho cercato di contattare un locale, sembrava quasi che volessi vendere un’aspirapolvere.

Quindi c’è in cantiere un album nuovo o ragionate ad uscite di singoli?

(Emanuele) Noi ragioniamo sempre ad album, nel senso che chiuso un lavoro, cerchiamo poi di lavorare un altro, proprio per darci degli step evolutivi. Questo almeno secondo me, visto che poi, affidandoci a persone del settore, viene suggerita l’uscita del singolo e questo ci rende più versatili.

In attesa di ascoltare le loro nuove uscite e di vederli dal vivo, è possibile seguirli sui social: www.instagram.com/james_rock.official

