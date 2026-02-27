Dai tavolini del centro ai palazzi dei Parioli: arrestato ladro acrobata dopo inseguimento

La “gazzella” dei Carabinieri li ha agganciati in via del Tritone. Due uomini a bordo di un’auto a noleggio, troppo nervosi per essere semplici turisti o residenti notturni.

Senza sirene, a fari spenti e mantenendo la distanza di sicurezza, i militari li hanno seguiti per chilometri, osservando la loro marcia sospetta verso la zona nord della Capitale.

Il blitz in via Porro

La caccia si è conclusa in via Gian Giacomo Porro, nel cuore dei Parioli. I due sono stati visti scivolare all’interno di un condominio signorile. I Carabinieri hanno atteso il momento dell’uscita per far scattare la trappola.

Ne è nata una violenta colluttazione: il 30enne ha tentato in ogni modo di opporre resistenza per guadagnarsi la fuga, ma è stato bloccato e ammanettato.

Il complice, approfittando del caos e dell’oscurità, è riuscito invece a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce tra i giardini della zona.

Il kit dello scasso e il “tesoretto”

La perquisizione ha confermato i sospetti dei militari. Addosso all’arrestato sono stati rinvenuti:

Attrezzi atti allo scasso: grimaldelli e strumenti professionali per forzare serrature.

Refurtiva: due anelli di valore e 200 euro in contanti, probabile bottino di colpi messi a segno poco prima.

Le verifiche effettuate immediatamente all’interno dello stabile hanno accertato i segni di forzatura sulla porta di un appartamento.

I ladri, probabilmente disturbati o sorpresi dalla resistenza della serratura, non erano ancora riusciti a asportare nulla dall’abitazione.

Verso il giudizio

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre l’auto a noleggio è al vaglio degli inquirenti per risalire all’identità del fuggitivo.

Il 30enne è stato trasferito nelle celle di sicurezza in attesa del rito direttissimo presso le aule di piazzale Clodio.

Dovrà rispondere di tentato furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

