Dal furto in auto al blitz in casa: arrestati due “topi d’appartamento” in via Mar della Cina

Un furto d’auto che doveva essere solo il primo atto di un colpo molto più redditizio. È il sofisticato piano messo in atto da due cittadini cileni di 23 e 25 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, bloccati dai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Roma Alessandrina proprio mentre tentavano di svaligiare un appartamento nel quadrante sud della Capitale.

Il piano: dalle chiavi all’indirizzo di casa

Tutto ha avuto inizio nel parcheggio di un centro residenziale in via Mar della Cina (Torrino). I militari, insospettiti dai movimenti dei due a bordo di un’auto a noleggio, hanno deciso di monitorarli a distanza.

Il loro modus operandi era chirurgico: dopo aver forzato l’auto di una 34enne romana, i malviventi non si sono accontentati di oggetti di valore immediato, ma hanno puntato al “bottino grosso”.

Si sono impossessati delle chiavi di casa della donna e, incrociando i dati presenti sulla carta di circolazione trovata nel cruscotto, hanno individuato in pochi istanti l’indirizzo di residenza della vittima. Una vera e propria “caccia all’indirizzo” conclusasi in tempo record sotto il portone dell’ignara proprietaria.

Il blitz e l’arresto

I Carabinieri li hanno seguiti fin sotto il complesso residenziale, bloccandoli proprio nell’istante in cui stavano provando a forzare la porta d’ingresso utilizzando le chiavi appena rubate.

Il tempismo degli uomini dell’Arma ha impedito che l’abitazione venisse svaligiata mentre la vittima, probabilmente, non si era ancora accorta del furto subito sulla propria vettura.

Durante la perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di un kit completo: arnesi da scasso, la carta di circolazione e le chiavi dell’appartamento.

Rito direttissimo a Piazzale Clodio

Le accuse sono pesanti: furto aggravato in concorso e tentato furto in abitazione. I due indagati sono stati immediatamente trasferiti presso le aule dibattimentali di Piazzale Clodio, dove verranno giudicati con il rito direttissimo.

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