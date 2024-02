“Dal Futurismo all’arte virtuale”, due nuove opere a “La Vaccheria”

Il Municipio IX Roma Eur annuncia l’arrivo, dal 16 Febbraio 2024, di due nuove opere che andranno ad arricchire la mostra Dal Futurismo all’Arte Virtuale, ospitata fino al 31 marzo all’interno della Vaccheria, lo spazio espositivo di Roma Capitale nato dalla convenzione urbanistica “Eur – Castellaccio”. Si tratta di una scultura di Francesco Messina e una serigrafia di Andy Warhol,

Oltre alle opere dei più grandi artisti del ‘900 esposte nella mostra dal Futurismo all’Arte Virtuale, a cura di Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei, i visitatori potranno ammirare anche la scultura Beatrice (bronzo dorato, 1950) di Francesco Messina e il Ritratto di Regina Schrecker su fondo bianco (serigrafia eseguita a mano con telai di seta su tela, 1983) di Andy Warhol.

Inoltre, venerdì 16 febbraio alle ore 18 presso lo spazio espositivo, ad inaugurare l’opera a lei dedicata dal maestro della pop art ci sarà la stessa Regina Schrecker, fashion designer, artista e imprenditrice dai mille talenti, già Lady Universo, ispiratrice di alcune opere di Andy Warhol e nota anche per la creazione dei costumi di opere liriche. All’appuntamento sarà presente anche il Collezionista Gianfranco Rosini.

LA MOSTRA: DAL FUTURISMO ALL’ARTE VIRTUALE

Provenienti da due Collezioni private e raccolte per l’occasione dalla Collezione Rosini Gutman a cura di Gianfranco Rosini ed Elisabetta Cuchetti, la mostra Dal Futurismo all’Arte Virtuale mette assieme alcuni grandi capolavori dell’arte del secolo scorso in un percorso espositivo che dalle avanguardie più riconosciute arriva direttamente ai giorni nostri. Concentrata in quattro “capsule” differenziate ovvero quattro “set” a tema, l’esposizione è pensata per dare protagonismo allo spettatore, chiamato a immergersi in ambientazioni oniriche con installazioni contemporanee di arte digitale per scoprire da vicino la carica rivoluzionaria di artisti del calibro di Balla e Calder, Modigliani e Duchamp, Burri e Rauschenberg, oltre a Dalì, Manzoni, Fontana, Boetti, Klein, Lichtenstein, Vasarely, Beuys, Warhol, Niki de Saint Phalle, de Chirico e molti altri.

La Vaccheria:

Via Giovanni l’Eltore 35/37, Roma

Giorni e orari di visita: dal martedì al giovedì dalle 9 alle 13, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 19.

Chiusura il lunedì- Ingresso gratuito – Info: tel. 06 69612221