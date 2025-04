“Dal verso al libro” di Anna Maria Curci oggi a Benvenuta Primavera

Si è conclusa ieri con successo la prima delle due giornate dedicate alla letteratura, con la presentazione del libro di Maurizio Rossi “C’è ‘n’aria scapijata”, poesie in romanesco. Oltre all’autore sono intervenuti il poeta Leone Antenone e l’editore Vincenzo Luciani. Molto graditi e applauditi gli intermezzi musicali degli allievi della scuola di musica Anton Rubinstein Sofia Composto, Gabriele Romano e Valerio Caiazza presentati dal presidente Luigi Matteo.

Per chi non ha potuto partecipare all’incontro Daniele Polito dell’Associazione Il Foro ha realizzato una diretta facebook.

Dal verso al libro di Anna Maria Curci

Oggi 4 aprile 2025 alle ore 16:30 Via Meuccio Ruini si terrà la presentazione a cura di Maurizio Rossi del volume Dal verso al libro di Anna Maria Curci (Ed. Cofine, 2025).

Seguirà il Reading dei 15 poeti in antologia:

Andrea Accardi, Nunzia Binetti, Martina Campi, Luigi Cannillo, Maria Pina Ciancio, Sonia Ciuffetelli, Roberto R. Corsi, Gianni Iasimone, Maria Lenti, Cinzia Marulli, Maria Grazia Palazzo, Cristina Polli, Irene Sabetta, Stefano Taccone

Intermezzi musicali a cura degli allievi dell’Ass. Anton Rubinstein: Christian Russo (pianoforte) allievo del M° Federici; Valerio Caiazza (pianoforte) allievo del M° Federici; Lorenzo Bertogna (pianoforte); insegnante Bonafine, Lolli-Cavarischia (piano e voce).

L’AUTRICE

ANNA MARIA CURCI, nata a Roma nel 1960, insegna lingua e letteratura tedesca in un liceo statale. È nella redazione della rivista “Periferie”, Ha tradotto, tra l’altro, poesie di Lutz Seiler (La domenica pensavo a Dio, Del Vecchio 2012), di Hilde Domin (Il coltello che ricorda, Del Vecchio 2016), di Reiner Kunze (Chi è per la rosa è contro l’ordine, Interno Poesia 2025, Prefazione di A. M. Curci), i romanzi Johanna (Del Vecchio 2014) e Pigafetta (Del Vecchio, 2021) di Felicitas Hoppe. Sue sono la curatela e le traduzioni del volume Anima azzurra, vagare oscuro. Antologia delle poesie di Georg Trakl (Marco Saya Editore, 2023). Ha pubblicato i volumi di poesia Inciampi e marcapiano (LietoColle 2011), Nuove nomenclature e altre poesie (L’arcolaio 2015), Nei giorni per versi (Arcipelago itaca 2019), Opera incerta (L’arcolaio 2020), Insorte (Il Convivio 2022), Assolo dell’ortensia (Macabor Editore 2024).

Gli altri eventi del 4 aprile

Dalle ore 16 presso il giardino dell’Istituto Minerva: Animazione e giochi per bambini

Presso Anfiteatro dell’Istituto Minerva:

ore 16 – Presentazione del libro “Le sorgenti dell’Azione” di Giovanni Lentini

ore 16,30 – Brani Musicali dell’Istituto Comprensivo Paritario Zavaria Cassia

ore 17 – Esibizione al pianoforte degli allievi del M° Pietro Blumetti

ore 17,30 – Canti di Primavera: I 4 Cori dell’Atelier Centodue. Rassegna corale di adulti e bambini con il M° Paula Gallardo

ore 18:00 Viale Ettore Franceschini 40, Parrocchia Santa Bernadette: Esibizione degli allievi della Scuola di Pattinaggio Artistico Nova Familia Asd, a cura della Ma Angela Cammareri.

