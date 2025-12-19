Dalla chat alla villa, lo spaccio a portata di clic: arrestato un tunisino a San Cesareo

San Cesareo, provincia sud di Roma. Una villa apparentemente tranquilla è diventata il centro di un giro di droga, fino all’intervento delle forze dell’ordine che hanno arrestato un 47enne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori, dopo aver notato movimenti sospetti attorno all’abitazione, hanno organizzato un blitz.

All’arrivo degli agenti, l’uomo è stato sorpreso mentre confezionava dosi di droga e, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di disfarsene.

Nel corso della perquisizione, all’interno di un mobile della cucina sono stati trovati 100 grammi di cocaina, mentre altri 100 grammi di hashish erano nascosti all’esterno, in una buca nel terreno.

Nella villa sono stati inoltre identificati due uomini, frequentatori abituali della residenza, che hanno confermato di consumare regolarmente sostanze nello stesso luogo.

Le indagini hanno poi accertato che l’abitazione non serviva solo a custodire la droga, ma era messa a disposizione degli acquirenti per il consumo sul posto, con le vendite organizzate attraverso una nota piattaforma di messaggistica istantanea.

Dopo l’arresto in flagranza, convalidato dal Gip del Tribunale di Tivoli, il 47enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso un’altra abitazione, mentre le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete di spaccio.

