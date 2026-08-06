Dalla rapina davanti alla discoteca alle cucine irregolari: il maxi blitz dei carabinieri all’Eur

Controlli a largo raggio per contrastare la criminalità, restituire decoro alle aree sensibili ed eliminare i rischi della movida selvaggia.

Nelle ore serali e notturne, i Carabinieri della Compagnia di Roma-EUR hanno condotto un maxi-dispositivo d’intervento nel territorio del IX Municipio, in linea con le direttive strategiche tracciate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e concordate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’operazione ad alto impatto – che ha visto sul campo decine di pattuglie affiancate dagli specialisti del N.A.S., del N.I.L. e dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – si è conclusa con un bilancio imponente: 290 persone identificate, 176 veicoli controllati e sanzioni al Codice della Strada per un totale di 6.315,75 euro.

Rapina con coccio di bottiglia e stangata alla discoteca

L’episodio più grave si è verificato nei pressi di una nota discoteca in via delle Tre Fontane.

I Carabinieri della Stazione di Roma E.U.R. hanno tratto in arresto in flagranza un 38enne romeno e un 26enne romano, entrambi con precedenti e senza fissa dimora.

I due si erano scagliati contro un cliente di 40 anni, scaraventandolo brutalmente a terra e minacciandolo alla gola con un frammento di vetro appuntito per farsi consegnare lo smartphone e 270 euro in contanti.

L’intervento immediato dei militari ha permesso di bloccare gli aggressori, recuperare l’intera refurtiva restituendola alla vittima (rimasta fortunatamente illesa) e trasferire i due responsabili nel carcere di Regina Coeli.

Le verifiche ispettive condotte all’interno della medesima discoteca da Carabinieri, NAS, NIL e Vigili del Fuoco hanno inoltre fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie e la mancata applicazione del piano di autocontrollo HACCP, violazioni che sono costate al legale rappresentante una sanzione di 3.000 euro.

Denunce, taccheggio e coltelli in tasca

Nel corso dei controlli sono scattate quattro denunce a piede libero:

Guida in stato di ebbrezza: una 37enne fermata in via Appia Nuova alla guida di una Fiat 500 è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi all’alcoltest;

Armi improprie: un 34enne senza fissa dimora è stato fermato in via Orlando mentre nascondeva un coltello da cucina nei pantaloni (sequestrato);

Furti nei negozi: un 24enne senegalese e una ragazzina di appena 15 anni sono stati sorpresi all’uscita di due centri commerciali tra Viale dell’Oceano Pacifico e Via Laurentina subito dopo aver trafugato capi d’abbigliamento per un valore superiore ai 275 euro. La merce è stata interamente restituita ai negozianti.

Lotta al degrado e blitz nei ristoranti

Il setaccio del quartiere ha portato anche al sequestro di oltre 10 grammi di hashish trovati in possesso di quattro giovani tra i 18 e i 28 anni, tutti segnalati alla Prefettura quali assuntori.

Sul fronte del contrasto al degrado urbano, 4 persone dedite alla prostituzione su strada sono state sanzionate e rimosse dalle aree sensibili mediante l’emissione del Daspo Urbano.

Infine, l’attenzione del NAS si è concentrata della ristorazione locale: il titolare di una pizzeria si è visto recapitare un verbale da 1.000 euro per precarie condizioni igieniche, mentre a un secondo locale sono state notificate formali prescrizioni d’adeguamento per carenze strutturali.

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