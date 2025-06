“Dall’abisso” di Francesca Farina all’Aleph a Trastevere

Martedì 17 Giugno 2025, ore 18,00, presso Aleph, Vicolo Del Bologna 72, Roma Trastevere si terrà la presentazione del libro di poesie “Dall’abisso” di Francesca Farina (La Valle del Tempo Editore) con:

Luigi Celi, Poeta e Filosofo,

Giulia Perroni, Poeta,

e Plinio Perilli, Critico, Saggista e Poeta

Sarà presente l’editore Rovinello

Seguirà il Reading poetico di: Vito Bruschini, Paolo Carlucci, Daniela Cecchini, Tatiana Ciobanu, Stefania Di Lino, Michele Arcangelo Firinu, Sonia Giovannetti, Raffaella Lanzetta, Francesca Lobue, Roberto Maggiani, Marina Marchesiello, Marco Masolin, Enrico Meloni, Giuseppina Marilena Mondello, Fabrizio Oddi, Helene Paraskeva, Margherita Parrelli, Silvio Raffo, Irene Sabetta, Giuseppe Schettini, Simone Zafferani.

Sarà presente il Cantautore Amedeo Morrone con le sue poesi-canzoni.

