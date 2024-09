D’Amato-De Gregorio (Azione), sicurezza sia priorità, no a zone franche in città

“Il grave episodio di violenza avvenuto nel sottopasso di Porta Pia dimostra l’urgenza di mettere in sicurezza le aree più pericolose e degradate.

Non è accettabile che in una città come Roma esistano zone franche in cui i cittadini abbiano paura di muoversi. Questa situazione di insicurezza penalizza soprattutto le persone più vulnerabili, che non hanno la possibilità di difendersi.

La sicurezza e il decoro devono essere una priorità assoluta nella nostra città. Chiediamo al Sindaco Gualtieri e al Prefetto Giannini un intervento strutturale e coordinato.

Apprezziamo il lavoro svolto dalle Forze dell’ordine, ma è fondamentale che venga accompagnato da politiche mirate procedendo con più decisione nel mettere in sicurezza le zone franche e più esposte a rischio.

Dove c’è degrado non c’è sicurezza. Alla giovane donna vittima di questa violenza va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Ribadiamo con fermezza che ogni donna deve poter muoversi liberamente nella nostra città, senza il timore costante di essere aggredita.

Purtroppo, oggi, non è così. Come Azione abbiamo lanciato l’iniziativa ‘Vertenza Roma’ proprio per portare all’attenzione dell’amministrazione capitolina questo tipo di istanze.

Il primo appuntamento è per sabato 28 settembre con un sit-in a Porta Cavalleggeri ” Lo hanno dichiarato Alessio D’Amato, consigliere regionale del Lazio, e Flavia De Gregorio, consigliera capitolina di Azione.

