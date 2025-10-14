Degrado a Cinquina, interrogazione del M5S

Pubblichiamo il comunicato stampa congiunto del capogruppo M5S in assemblea capitolina Linda Meleo e dei consiglieri 5S in III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti.

“Abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco ed alla Giunta capitolina in merito alla grave situazione di degrado presso le case popolari di via Emilio Teza 20, nel quartiere Cinquina. L’interrogazione nasce dalle continue segnalazioni dei residenti, che da anni denunciano una condizione di abbandono istituzionale, degrado ambientale, insicurezza e mancata tutela della vivibilità nel quartiere. Tra i problemi più gravi segnalati vi sono: furti di energia elettrica tramite allacci abusivi; scarico illegale di rifiuti ingombranti e pericolosi nei cassonetti riservati al condominio Ater da parte di soggetti esterni; presenza di fauna selvatica come cinghiali e uccelli attirati dall’accumulo di rifiuti, con conseguenti rischi per la sicurezza e la salute pubblica; situazioni di spaccio e microcriminalità; totale assenza di videosorveglianza e controlli adeguati da parte delle autorità. Roma Capitale intervenga subito con sopralluoghi e controlli; dobbiamo garantire pari dignità, decoro urbano e sicurezza in tutti i quartieri, non solo nel centro città“

