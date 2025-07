Deposizione di fiori in via dei Gordiani

Oggi 10 luglio 2025 su iniziativa del Presidente del V Municipio di Roma Mauro Caliste sono stati depositati fiori sul luogo dell’esplosione della pompa di benzina in via Gordiani.

A questo momento di raccoglimento erano presenti tutti i componenti dell’Amministrazione Caliste, tutte le forze dell’Ordine, i colleghi dello scomparso ispettore Claudio Ercoli, Fabrizio Zaino in rappresentanza della FEGICA sindacato dei benzinai, addetti alla vendita del carburante, e tante persone residenti nel del quartiere.

L’incidente come è noto è accaduto intorno alle ore 8 di mattina di venerdì 4 luglio 2025, le cause ancora da accertare.

Il dramma ha causato alcuni feriti fra i soccorritori in particolare agenti di polizia. L’esplosione ha creato paura e disagi tra i residenti e danni ai palazzi limitrofi al distributore.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.