Diesel alle stelle a Roma: picchi di 2,42€ al litro e scatta l’allarme “frodi”. Ecco il parere dei romani

Il prezzo del gasolio continua a correre e, a Roma, tocca livelli sempre più alti. In alcune stazioni si arriva fino a 2,42 euro al litro, nonostante il prolungamento del taglio delle accise deciso dal Governo italiano fino al 1° maggio. Un aumento che pesa su famiglie e imprese, mentre cresce il malcontento tra chi ogni giorno si mette al volante.

Prezzi alle stelle e cittadini in affanno

“Fare rifornimento è diventato un lusso”, racconta Marco dalla zona Prenestina. E non è un caso isolato. Dalla Via Prenestina alla Via Ardeatina, i prezzi oscillano tra i 2,30 e i 2,40 euro al litro, con differenze minime tra i distributori che non bastano più a fare davvero la differenza.

C’è chi, come Giovanni, tassista a Roma Est, ormai si affida solo a impianti di fiducia. E chi, come Lucia, impiegata nel centro città, prova a ridurre al minimo gli spostamenti. Strategie di sopravvivenza quotidiana davanti a rincari che erodono stipendi e margini.

Le conseguenze si fanno sentire anche sul tessuto produttivo. “Ogni aumento è un colpo diretto ai conti”, spiega Francesco, titolare di una piccola azienda di trasporti. Il diesel, ancora indispensabile per molte attività, diventa così una variabile sempre più difficile da sostenere.

Tra tensioni globali e transizione energetica

Dietro l’impennata dei prezzi ci sono dinamiche che vanno ben oltre i confini cittadini. Le tensioni geopolitiche e le incertezze sui mercati energetici spingono verso l’alto il costo del petrolio, mentre la transizione ecologica ridisegna equilibri e costi del settore.

“È frustrante”, osserva Elena, insegnante a Roma Sud. “I prezzi reagiscono subito agli eventi internazionali, ma gli stipendi restano fermi”.

L’intervento della Guardia di Finanza

In questo contesto già complesso, si inserisce l’azione della Guardia di Finanza, che ha avviato controlli straordinari sulla rete distributiva della Capitale.

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno ispezionato sette distributori, verificando qualità e quantità del carburante grazie a un laboratorio chimico mobile.

I risultati sono allarmanti: in alcuni casi il gasolio presentava un punto di infiammabilità inferiore ai limiti di legge, con rischi concreti di incendio e danni ai motori. Sono così scattati sequestri per circa 24mila litri di carburante e i sigilli a quattro pompe, mentre i gestori sono stati denunciati per frode.

Parallelamente, altri controlli nel IX Municipio hanno portato a sanzioni per la mancata comunicazione dei prezzi al Ministero, un obbligo fondamentale per garantire trasparenza e tutela dei consumatori.

Un equilibrio sempre più fragile

Tra rincari alla pompa e irregolarità nel settore, il quadro che emerge è quello di un sistema sotto pressione. I cittadini fanno i conti con un costo della mobilità sempre più alto, mentre le istituzioni cercano di arginare fenomeni speculativi e garantire regole certe.

Intanto, per chi vive e lavora a Roma, resta una certezza amara: ogni pieno pesa sempre di più. E ogni centesimo, ormai, fa la differenza.

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