Difensore Civico del Lazio. Un Ufficio che funziona

Grazie all’interessamento del Difensore Civico del Lazio, al quale mi sono rivolto, finalmente nei cortili tra le palazzine di via A. Mammucari, sono arrivati i giardinieri per potare gli alberi.

La breve lettera che trascrivo, è l’ultima delle diverse che inviai al Difensore Civico, e reca la data del 25 luglio 2024.

“Ill.mo Difensore Civico, quanto tempo è trascorso? In Via A, Mammucari, non si è vista l’ombra di un giardiniere e i rami degli alberi cresciuti a dismisura, continuano a battere contro le finestre delle case”.

Il Difensore Civico sollecitò il IV Municipio, e l’Assessora alle Politiche Ambientali del IV Municipio, dott.ssa Federica Desideri, si premurò di trasmettere la nota agli Uffici competenti.

Un “grazie”, quindi, anche al Comune di Roma, che ha provveduto ad inviare una squadra di giardinieri in via A. Mammucari. Giardinieri che gli alberi, poverini, non vedevano almeno da una quarantina d’anni (non stupitevi!), se non erro.

Ed è stata una lieta sorpresa questa mattina, 21 novembre 2024, vedere un giovane giardiniere nella piattaforma aerea, tra i rami del pino davanti alla mia finestra.

“Un caffettino?”, mi ha chiesto appena mi ha visto. Ben volentieri ho messo su la caffettiera, e gli ho passato dalla finestra due tazzine di caffè bollente, una per lui e l’altra per il collega giù di sotto.

