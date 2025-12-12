Divieto della Questura a Forza Nuova: nulla di fatto per la “passeggiata della sicurezza” al Parco Sangalli

La Questura di Roma ha notificato nei giorni scorsi ai referenti del movimento di estrema destra Forza Nuova il divieto di svolgere l’iniziativa itinerante annunciata per domani 13 dicembre 2025 al Parco Sangalli.

L’azione delle autorità si è resa necessaria a seguito di una valutazione sui contenuti e sulle modalità di annuncio dell’evento, ritenute non conformi alla normativa sulla sicurezza pubblica.

La manifestazione, definita dagli organizzatori come “passeggiata della sicurezza”, era stata comunicata alla Questura esclusivamente tramite posta elettronica e accompagnata dalla diffusione di una locandina sui canali social del movimento.

Il linguaggio utilizzato ha indotto le autorità a considerare l’iniziativa come potenzialmente finalizzata al proselitismo e all’incremento degli iscritti, piuttosto che a scopi informativi o culturali.

Inoltre, la Questura ha evidenziato l’irregolarità delle modalità di preavviso, ritenute “aleatorie” e non conformi al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, norma di riferimento per l’organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche.

Con il provvedimento notificato, però, la Questura ha ribadito il diritto dei cittadini a manifestare, a condizione che vengano rispettate le procedure formali.

In sostanza, è possibile organizzare l’evento attraverso la presentazione di un preavviso formale all’Autorità di pubblica sicurezza, che valuterà la compatibilità dell’iniziativa con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle autorità alle manifestazioni di gruppi di estrema destra, soprattutto quando le iniziative pubbliche assumono carattere itinerante o appaiono finalizzate al reclutamento.

La decisione del Questore mira dunque a prevenire possibili tensioni e a garantire la sicurezza dei cittadini nel quartiere interessato.

