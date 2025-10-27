Domenica 2 novembre ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma Capitale

La prima domenica di novembre trasforma Roma in un museo a cielo aperto: domenica 2 novembre, con l’ingresso gratuito nei musei civici e in alcune aree archeologiche della città, tornano le visite guidate a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, cuore storico dell’amministrazione capitolina sin dal 1143.

Le guide esperte accompagneranno i visitatori attraverso le maestose sale del Palazzo, raccontando storie millenarie e curiosità, partendo dall’ingresso di Sisto IV e dalla storica colonna con la Lupa in via di S. Pietro in Carcere, fino ai resti del Tempio di Veiove e agli ambienti più rappresentativi del Comune.

Il percorso si conclude con l’uscita verso le scale del Vignola, in un viaggio di circa 75 minuti, organizzato in quattro gruppi da 30 persone ciascuno. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 060608.

Ma non finisce qui: apertura straordinaria anche per il Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio, l’Area Sacra di Largo Argentina, il Circo Massimo e i Fori Imperiali.

I Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi e a Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna e i Musei di Villa Torlonia si aggiungono alla lunga lista di luoghi da scoprire gratuitamente, insieme al Museo Civico di Zoologia.

L’occasione permette anche di visitare le mostre temporanee in corso: dai capolavori del Turkmenistan e i marmi colorati dei Musei Capitolini, alla prima monografica su Maria Barosso alla Centrale Montemartini, fino alle esposizioni dedicate al Giubileo del 2025 ai Mercati di Traiano.

Villa Torlonia propone Mario Mafai e Antonietta Raphaël, le opere di Renato Mambor e la raffinata arte ucraina della Pysanka, mentre il Museo di Roma in Trastevere ospita reportage fotografici e poster cubani di cinema italiano, con i migliori scatti del Premio IILA-Fotografia. Al Museo dell’Ara Pacis, la mostra “EVOLUTIO” racconta 120 anni di infrastrutture italiane, tra energia, acqua, trasporti e innovazione.

La Galleria d’Arte Moderna celebra l’amicizia tra Carlo Levi e Piero Martina e la retrospettiva su Nino Bertoletti, mentre i musei e siti ad ingresso libero come il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti e il Museo Napoleonico offrono ulteriori percorsi di conoscenza.

Fanno eccezione alla gratuità il Rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia, con un percorso immersivo sulla vita di Mussolini e la Seconda guerra mondiale, e la Circo Maximo Experience, con visite in realtà aumentata e virtuale.

Per informazioni, prenotazioni e aggiornamenti in tempo reale: www.museiincomuneroma.it

