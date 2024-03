Don Gianfranco Mori nella luce della Resurrezione

Il 6 marzo 2024 è morto, all’età di 80 anni, Don Gianfranco Mori, che è stato parroco nella parrocchia di S. Bernardo di Chiaravalle, di via degli Olivi angolo viale P. Togliatti, dal 1978 al 2000.

I funerali si sono svolti giovedì 7 marzo presso la Parrocchia San Carlo da Sezze, in via di Macchia Saponara 108.

Don Gianfranco Mori

Vicario Parrocchiale della Parrocchia Santa Emerenziana dal 1968 al 1977, Parroco della Parrocchia San Bernardo da Chiaravalle dal 1979 al 2000, Sacerdote esorcista della Diocesi di Roma dal 2005, Rettore della Chiesa Rettoria Santissime Stimmate dal 2003 al 2012, della Chiesa Rettoria Santa Maria del Suffragio dal 2012 al 2014 e Chiesa Rettoria Santa Margherita in Trastevere dal 2014.

Don Gianfranco Mori a Centocelle

“Grazie alla costruzione della nuova attuale Chiesa, da lui seguita personalmente durante le fasi di realizzazione, alcune parti del territorio circostante – dichiara la parrocchiana Silvia – sono migliorate, soprattutto il tratto finale di Via degli Olivi, dove io stessa abitavo.

Lui era il punto di riferimento di tutti noi ma anche di tutte le persone che occasionalmente lo incontravano, anche durante l’incarico successivo alla parrocchia. Credo di poter affermare con certezza che la sua morte lascia un segno in ognuno delle persone che lo hanno conosciuto.

Una sua particolarità molto bella – prosegue Silvia – era la sua grande dedizione ai fedeli che andavano da lui a confessarsi o semplicemente per ricevere una parola di conforto, un consiglio. Eppure noi parrocchiani eravamo tanti, sono tuttora tanti.

Per lui, noi avevamo la precedenza sulle sue necessità. Su questo particolare io stessa ho potuto vedere con i miei occhi il suo desiderio di venire a visitarmi in ospedale quando entrambi eravamo ricoverati, anche se in reparti diversi.

Scrivo questa testimonianza – conclude – come ultimo saluto alla grande carismatica figura spirituale ed umana del nostro amato parroco, e lo scrivo con parole che mi vengono dal cuore perché mi è stato anche molto vicino in un brutto periodo della mia vita”.

Le testimonianze

Carissimo Don Gianfranco, lo ricordo con affetto, durante il ritiro per la comunione ci portò a giocare a pallone!! E durante il catechismo per la cresima siamo andati diverse volte alla villa che la chiesa aveva a disposizione a Frascati. Un grande sacerdote che è stato vicino a noi giovani. Riposa in pace Don (Emanuela)

Mi dispiace, un bravissimo parroco, me lo ricordo quando la chiesa stava dove adesso c’è il supermercato IN’s (Luciano)

Ha celebrato il mio matrimonio nell’84 quando la parrocchia era un negozio, uno dei pochi matrimoni fatti in quell’ambiente. Dopo i battesimi e poi le comunioni e le cresime delle mie figlie, mi rimane un bel ricordo di lui ed oggi quando ho saputo della sua mancanza sono rimasta veramente male. Ciao Gianfranco riposa in pace (Marina)

Noooo siamo stati i primi sposi della chiesa nuova, ci ha sposato lui, battezzato i miei figli (Giovanna)

I miei figli hanno ricevuto la prima comunione con lui. Dio lo abbia nella Sua gloria per tutto il bene che ha fatto. Una persona dolcissima e umile; tanti di noi lo ricordiamo con grande affetto. Ora che sei con il Signore prega e ricordati di tutti noi che ti abbiamo voluto bene (Dora)

Don Gianfranco grande parroco, ascoltare la messa con lui dava pace e serenità. I miei 4 figli hanno fatto la comunione con lui, lo incontravo al mercato insieme alla mamma che faceva la spesa. Riposa in pace (Anna Maria)

Grazie a tutti voi per vostre testimonianze e i ricordi, sono il frutto bello che raccogliamo dell’opera di mio zio, sono il frutto del seme della sua vita donata per il Vangelo, che porta frutto a suo tempo.

La vostra testimonianza è di grande conforto alla nostra famiglia un questo momento.

Pace e bene a tutti (Paolo Mori)

