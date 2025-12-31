Don Pietro Todini è tornato nella casa del Padre

Ieri 30 dicembre 2025 è tornato nella casa del Padre Don Pietro Todini Parroco fin dalla nascita della Parrocchia San Tommaso d’Aquino a Tor Tre Teste.

I funerali saranno sabato 3 gennaio 2026 alle ore 11 a San Tommaso d’Aquino.

