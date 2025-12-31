Categorie: Necrologi
Municipi: 5 (ex 6 e 7), Roma | Quartiere: Tor Tre Teste
Don Pietro Todini è tornato nella casa del Padre
I funerali sabato 3 gennaio 2026 alle ore 11 a Tor Tre Teste a San Tommaso d'Aquino di cui è stato parroco fin dalla nascita
Ieri 30 dicembre 2025 è tornato nella casa del Padre Don Pietro Todini Parroco fin dalla nascita della Parrocchia San Tommaso d’Aquino a Tor Tre Teste.
I funerali saranno sabato 3 gennaio 2026 alle ore 11 a San Tommaso d’Aquino.
