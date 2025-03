Doppio blitz dei Carabinieri: cinque arresti per furto in abitazione e ricettazione

In poche ore, due operazioni distinte hanno portato i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ad arrestare cinque persone, accusate a vario titolo di furto in abitazione, furto aggravato e ricettazione.

Il primo intervento è scattato nel tardo pomeriggio, quando una chiamata al 112 ha segnalato la presenza di persone sospette all’interno di un condominio di via G. Casati. I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso tre uomini intenti ad aggirarsi nel giardino condominiale.

Alla vista dei militari, i tre hanno provato a fuggire ma sono stati immediatamente bloccati. Le verifiche hanno permesso di accertare che poco prima avevano tentato di entrare in un’abitazione forzando la porta d’ingresso.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato un arsenale di attrezzi da scasso: un flex a batteria, un tubo metallico, due cacciaviti, un martello, una mazzola e una pinza a scatto, strumenti che sono stati sequestrati.

La seconda operazione si è svolta nella notte, quando altre segnalazioni al 112 hanno avvisato della presenza di persone sospette nei garage di un condominio in via della Giustiniana.

I Carabinieri sono intervenuti in pochi minuti, sorprendendo due cittadini romani, un 34enne con precedenti e una 30enne, intenti a forzare un box privato. Per aprirlo, la coppia utilizzava una micro-camera endoscopica e strumenti da scasso, con cui stava cercando di rubare numerosi utensili da lavoro.

Durante i controlli, i militari hanno trovato nelle tasche dell’uomo le chiavi di un’auto rubata lo scorso 20 febbraio 2025, già denunciata presso la Stazione Carabinieri Roma Madonna del Riposo. Per questo motivo, oltre al furto, i due dovranno rispondere anche del reato di ricettazione.

Le vittime dei furti hanno sporto regolare denuncia-querela e gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria. Per i cinque indagati sono state disposte misure cautelari differenziate:

Tre uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Un uomo è stato colpito dall’obbligo di dimora nel comune di Roma.

La donna è stata sottoposta all’obbligo di presentazione in caserma.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno senza sosta per garantire la sicurezza nei quartieri della Capitale.

