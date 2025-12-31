Dramma a Capena: aggredito dal proprio pitbull, la moglie uccide il cane per salvarlo

Una notte di terrore che si è conclusa con un uomo gravemente ferito e un animale abbattuto. Un cittadino di origini romene è stato vittima di un’improvvisa aggressione da parte del proprio cane mentre si trovava tra le mura domestiche. Il molosso lo avrebbe azzannato con violenza, senza lasciargli via di scampo.

L’aggressione e l’intervento della moglie

Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri, l’uomo sarebbe rimasto bloccato dalla morsa dell’animale.

Sentendo le grida d’aiuto, la moglie è accorsa nella stanza e, nel disperato tentativo di liberare il marito dall’attacco, ha impugnato un coltello da cucina colpendo ripetutamente il cane fino a ucciderlo.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Nonostante le profonde ferite riportate, i medici hanno fatto sapere che l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

I militari della stazione di Fiano Romano, allertati tramite il numero di emergenza 112, hanno raggiunto l’abitazione per avviare le indagini.

Gli agenti hanno provveduto al sequestro del coltello utilizzato dalla donna e hanno affidato la carcassa dell’animale al personale veterinario dell’Asl Roma 4 per gli accertamenti di rito.

