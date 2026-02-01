Dramma a Ladispoli: precipita dal cavalcavia ferroviario, è grave al Gemelli

Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di ieri, sabato 31 gennaio, lungo la linea ferroviaria all’altezza di via Mario Sironi.

Erano da poco passate le 10:40 quando è scattato l’allarme per un uomo trovato a terra nei pressi dei binari, in una zona difficile da raggiungere e potenzialmente pericolosa.

Sul posto si è attivata in pochi minuti una macchina dei soccorsi imponente. I vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti per recuperare il ferito dall’area adiacente alla sede ferroviaria, operando in condizioni delicate a ridosso dei binari.

Contemporaneamente, gli agenti della Polizia di Stato e della Polfer hanno cinturato l’area, bloccando il traffico ferroviario e avviando i primi accertamenti per chiarire cosa fosse accaduto.

Le condizioni dell’uomo, un 50enne, sono apparse subito critiche. Dopo le prime manovre di stabilizzazione da parte del personale del 118, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’eliambulanza è atterrata in un campo poco distante, permettendo il trasporto urgente in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. La prognosi resta riservata.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’ipotesi al momento prevalente è quella di un gesto volontario, anche se ogni altra dinamica resta al vaglio degli inquirenti. Gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione le fasi dell’accaduto.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per circa un’ora, causando ritardi e cancellazioni sia sui treni regionali sia su alcune tratte a lunga percorrenza, con inevitabili disagi per i pendolari.

