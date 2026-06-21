Dramma al capolinea della Metromare: passeggero crolla per un infarto, salvato dal defibrillatore della stazione

Un malore fulminante sulla banchina affollata, le urla dei testimoni e una disperata corsa contro il tempo che, grazie al sangue freddo e alla presenza delle giuste dotazioni di sicurezza, si è trasformata in una storia di salvezza.

Momenti di puro terrore si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, sabato 20 giugno 2026, all’interno della stazione Cristoforo Colombo di Ostia, capolinea meridionale della ferrovia Metromare (ex Roma-Lido), dove un passeggero è stato strappato alla morte dopo essere stato colto da un arresto cardiaco improvviso.

Il crollo davanti ai viaggiatori e l’allarme

Il dramma si è consumato intorno alle ore 17:00. L’uomo stava attendendo l’arrivo del treno diretto a Roma Porta San Paolo quando, all’improvviso, si è accasciato al suolo privo di sensi, battendo violentemente la testa sulla banchina.

La gravità della situazione è apparsa evidente fin da subito agli altri utenti in attesa: il passeggero non respirava più e non mostrava alcun segno di reazione agli stimoli esterni.

A fare la differenza tra la vita e la morte è stato il tempestivo intervento della guardia giurata in servizio di vigilanza presso lo scalo ferroviario.

Richiamato dalle grida dei presenti, l’addetto alla sicurezza si è precipitato sul punto del crollo e, compresa la severità del quadro clinico, ha attivato la catena dei soccorsi, allertando la centrale operativa dell’Ares 118 e il personale di stazione di Astral.

Massaggio cardiaco e la scossa del defibrillatore

Consapevole che in caso di arresto cardiocircolatorio ogni secondo perso riduce drasticamente le possibilità di sopravvivenza, la guardia giurata non ha esitato e ha iniziato immediatamente a praticare le manovre manuali di rianimazione cardiopolmonare (Rcp), alternando le compressioni toraciche alla respirazione assistita sul selciato della banchina.

Nel frattempo, è stato recuperato il defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) installato all’interno dei locali della stazione.

L’apparecchiatura, una volta applicate le piastre sul petto del paziente, ha analizzato il ritmo cardiaco rilevando la necessità di erogare la scarica elettrica, che è stata eseguita con successo seguendo le istruzioni vocali del dispositivo.

La corsa al Grassi in codice rosso

Il massaggio cardiaco è proseguito senza sosta fino all’arrivo a sirene spiegate dell’equipe medica del 118.

I sanitari, trovando il paziente già parzialmente stabilizzato grazie alle prime e decisive cure salvavita prestate dal vigilante, hanno completato le procedure di soccorso avanzate e lo hanno caricato in ambulanza.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso d’urgenza al vicino ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica.

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