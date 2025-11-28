Dramma alla Garbatella, una persona finisce sotto il treno. Metro B riattivata dopo un lungo stop

Attimi di tensione alla stazione Garbatella, dove nella mattinata di oggi venerdì 28 novembre una persona è stata investita da un treno della metro B.

L’incidente, avvenuto poco dopo l’ora di punta, ha provocato il blocco immediato della circolazione tra Castro Pretorio ed Eur Magliana, lasciando a terra centinaia di passeggeri in una giornata già complicata dallo sciopero generale dei trasporti.

Nel giro di pochi minuti l’area è stata raggiunta dalle forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, e operatori del 118, che si sono subito attivati sul binario dove è avvenuto l’impatto.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’investimento: resta da accertare se si sia trattato di un incidente, di un malore improvviso o di un gesto volontario. L’uomo è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo.

La circolazione lungo la linea B intorno alle 12:30 è stata riattivata, dopo un lungo stop.

Articolo in aggiornamento …

