Roma, giornata da “bollino nero” per lo sciopero: a rischio metro, scuole, bus, treni e tram. I dettagli

Roma si sveglia con l’ennesimo venerdì nero. Oggi, 28 novembre, la città viene messa a dura prova da uno sciopero generale di 24 ore che rischia di mandare in tilt la mobilità capitolina.

Metro, bus, tram e treni: nessun settore del trasporto pubblico resterà immune alla protesta indetta da Usb, Cub, Sgb e Cobas, che ha già fatto sentire i suoi effetti dalla tarda serata di ieri giovedì 27.

Trasporti a rischio: cosa succede oggi

La parola d’ordine è una sola: programmare ogni spostamento. Atac e Cotral garantiranno il servizio soltanto nelle fasce protette — da inizio servizio alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59 — mentre per il resto della giornata ci si dovrà preparare a lunghe attese, corse cancellate e frequenze ridotte.

Lo sciopero coinvolge l’intera rete cittadina: autobus di linea, tram, metro A-B/B1-C e persino le linee periferiche gestite da Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr e tutta la flotta Cotral, comprese le ferrovie Metromare e Roma Nord.

Il caos della notte

I primi disagi sono già arrivati durante la notte tra il 27 e il 28 novembre, quando molte linee notturne non sono partite.

A garantire il collegamento tra i quartieri sono rimaste solo alcune linee essenziali, mentre il resto della rete si è fermata, anticipando il venerdì difficile che attende la città.

Il giorno dello sciopero

Dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio, la rete Atac funzionerà a singhiozzo. A rischio non solo le metro, ma anche la linea sostitutiva MC8 Parco di Centocelle–Pantano — prevista per sostituire la Metro C nei tratti chiusi per lavori — la cui attivazione potrebbe essere impossibile.

Non saranno garantite inoltre le corse delle metro A, B/B1 e C, complicando anche i rientri serali dei pendolari.

Disagi anche nelle stazioni

Per chi riuscirà comunque a entrare in stazione, le difficoltà non finiscono qui: scale mobili, ascensori e montascale potrebbero essere fermi, mentre molte biglietterie rischiano di rimanere chiuse.

Resteranno aperti i parcheggi di scambio, ma non i bike box, utilizzabili solo a Jonio e Arco di Travertino.

Trenitalia e FS: stop di 24 ore

Lo sciopero tocca anche i binari: dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord aderirà alla protesta.

Il trasporto regionale garantisce i servizi essenziali solo nelle fasce 6-9 e 18-21, mentre il resto della giornata sarà segnato da cancellazioni, variazioni e ritardi. Una situazione che potrebbe creare disagi a migliaia di pendolari in arrivo e in partenza dalla Capitale.

Scuole in allerta: avvisi ai genitori

La giornata non risparmierà nemmeno le famiglie: molti istituti, dai nidi alle superiori, hanno già avvisato i genitori di possibili chiusure, orari ridotti o assenze del personale.

A incrociare le braccia sarà anche una parte del personale docente e ATA aderente a Unicobas Scuola e Università.

Gli studenti scendono in piazza

A complicare un quadro già difficile, anche gli studenti delle superiori si mobiliteranno. Il Coordinamento studentesco autonomo romano ha chiamato a raccolta licei e istituti tecnici per un grande corteo con partenza alle 9 da piazza della Repubblica.

Corteo Cobas: un fiume di persone verso Barberini

La città sarà attraversata anche dal lungo corteo dei Cobas, previsto tra le 9:30 e le 14. Un percorso che, da piazza Indipendenza a piazza Barberini, attraverserà vie strategiche come Porta Pia, Castro Pretorio, via XX Settembre e largo Santa Susanna.

Sono attese circa 4.500 persone, un fiume in movimento che inevitabilmente impatterà sul traffico.

Perché si sciopera

I sindacati motivano lo sciopero con una piattaforma rivendicativa ampia che tocca temi interni e internazionali:

riconoscimento dello Stato di Palestina;

stop all’aumento delle spese militari;

salari più alti e una riduzione degli orari di lavoro;

aumento delle pensioni minime;

abbassamento dell’età pensionabile a 62 anni.

Una protesta che mira a scuotere il governo su scelte economiche e sociali, e che oggi si tradurrà in un forte impatto sulla vita quotidiana dei romani.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.