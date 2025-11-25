Sciopero generale il 28 novembre: stop a treni, bus, metro, e tram. Tutte le informazioni

Venerdì 28 novembre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale generale di 24 ore indetto dai sindacati Usb, Cub, Sgb e Cobas.

A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Nella notte tra il 27 e il 28 novembre non sarà garantito il servizio delle linee “n”, i bus notturni. Sarà invece garantito sia il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte sia le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 24, 30, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916, 980.

Tutto l’opposto nella notte tra il 28 e il 29 novembre: sarà garantito il servizio delle linee “n” mentre non saranno garantite le corse delle linee diurne che effettuano servizio dopo la mezzanotte così come le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 24, 30, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916, 980.

Non sarà garantito anche il servizio oltre la mezzanotte delle tre metropolitane.

Venerdì 28 novembre saranno a rischio anche le corse della linea bus sostitutiva MC8 Parco di Centocelle-Pantano che verrà attivata in relazione a lavori e temporanee interruzioni della Metro C proprio nel fine settimana tra il 28 e il 30 novembre.

Nelle stazioni che resteranno aperte nonostante lo sciopero, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Il servizio online per l’acquisto dei biglietti non subirà interruzioni mentre le biglietterie nelle stazioni potrebbero chiudere.

I parcheggi di scambio resteranno aperti mentre non sarà possibile utilizzare i bike box (gli spazi per il deposito delle biciclette nelle stazioni metro) ad eccezione delle stazioni di Jonio e Arco di Travertino. Deposito o ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero.

La protesta interesserà anche Roma Servizi per la Mobilità. Per cui, durante la giornata di venerdì, saranno possibili interruzioni nelle attività al pubblico svolte dall’Agenzia come lo Sportello permessi di via Silvio D’Amico 40 (zona San Paolo) o il contact center 06/57003.

Rete Cotral

Lo sciopero è stato indetto anche tra i lavoratori di Cotral dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro privato, Cub trasporti e Cobas.

Il servizio sarà effettuato nelle seguenti fasce di garanzia: da inizio del servizio diurno fino alle 8:29 e dalle 17 fino alle 19:59.

La rete di Cotral oltre alle linee bus extraurbane comprende le ferrovie Metromare e Roma-Viterbo.

Lo sciopero delle ferrovie inizia il 27 novembre alle 21

Dalle 21 di giovedì 27 alle 21 di venerdì 28 novembre, lo sciopero nazionale potrà interessare il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Sul sito trenitalia.com è possibile consultare l’elenco dei treni di lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero.

Per il trasporto ferroviario regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti per i giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti su atac.roma.it e romamobilita.it .

